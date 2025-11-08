logo

BTC/USD

102486

ETH/USD

3445.12

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Путин будет аплодировать стоя: какое решение по Украине так и не приняли в ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин будет аплодировать стоя: какое решение по Украине так и не приняли в ЕС

По информации СМИ, Еврокомиссия не убедила Бельгию использовать замороженные активы РФ для Украины

8 ноября 2025, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Еврокомиссия не сумела убедить Бельгию дать добро на использование замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Euronews".

Путин будет аплодировать стоя: какое решение по Украине так и не приняли в ЕС

ЕС и Украина. Фото: из открытых источников

Во время технической встречи между представителями ЕС и правительством Бельгии стороны не смогли преодолеть разногласия относительно плана привлечения 140 миллиардов евро, хранящихся в финансовом репозитории Euroclear.

По словам источников, близких к обсуждению, в бельгийском правительстве выражают беспокойство из-за отсутствия альтернативных предложений со стороны Еврокомиссии.

Между тем ЕС настаивает на плане использования 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация США полностью поддерживает использование Евросоюзом замороженных российских активов как инструмента для помощи Украине и завершения войны с Россией. Об этом пишет "Reuters".

СМИ отмечает, поскольку Запад стремится усилить давление на путинский режим, Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам стран ЕС использовать до 185 млрд евро – большую часть из российских суверенных активов, замороженных в Европе, — без их конфискации.                                                                          

Также издание "Комментарии" сообщало – замороженные активы РФ для Украины: чего испугался ЕС, изменится ли что-нибудь в декабре. Эксперты детально проанализировали информацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости