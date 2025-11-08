Путин будет аплодировать стоя: какое решение по Украине так и не приняли в ЕС

Еврокомиссия не сумела убедить Бельгию дать добро на использование замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Euronews".

Во время технической встречи между представителями ЕС и правительством Бельгии стороны не смогли преодолеть разногласия относительно плана привлечения 140 миллиардов евро, хранящихся в финансовом репозитории Euroclear.

По словам источников, близких к обсуждению, в бельгийском правительстве выражают беспокойство из-за отсутствия альтернативных предложений со стороны Еврокомиссии.

Между тем ЕС настаивает на плане использования 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear.

СМИ отмечает, поскольку Запад стремится усилить давление на путинский режим, Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам стран ЕС использовать до 185 млрд евро – большую часть из российских суверенных активов, замороженных в Европе, — без их конфискации.

