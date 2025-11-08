Путін аплодуватиме стоячи: яке рішення щодо України так і не ухвалили в ЄС

Єврокомісія не зуміла переконати Бельгію надати добро на використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Euronews".

ЄС та Україна. Фото: з відкритих джерел

Під час технічної зустрічі між представниками ЄС та урядом Бельгії сторони не змогли подолати розбіжності щодо плану залучення 140 мільярдів євро, які зберігаються у фінансовому репозиторії Euroclear.

За словами джерел, близьких до обговорення, у бельгійському уряді висловлюють занепокоєння через відсутність альтернативних пропозицій з боку Єврокомісії.

Тим часом, ЄС наполягає на плані використання 140 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються в бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear.

ЗМІ зазначає, оскільки Захід прагне посилити тиск на путінський режим, Європейська комісія запропонувала план, який дозволить урядам країн ЄС використати до 185 млрд євро – більшу частину російських суверенних активів, заморожених у Європі, — без їх конфіскації.

