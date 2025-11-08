logo_ukra

Путін аплодуватиме стоячи: яке рішення щодо України так і не ухвалили в ЄС

За інформацією ЗМІ, Єврокомісія не переконала Бельгію використати заморожені активи РФ для України

8 листопада 2025, 13:20
Кравцев Сергей

Єврокомісія не зуміла переконати Бельгію надати добро на використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Euronews".

Путін аплодуватиме стоячи: яке рішення щодо України так і не ухвалили в ЄС

Під час технічної зустрічі між представниками ЄС та урядом Бельгії сторони не змогли подолати розбіжності щодо плану залучення 140 мільярдів євро, які зберігаються у фінансовому репозиторії Euroclear.                               

За словами джерел, близьких до обговорення, у бельгійському уряді висловлюють занепокоєння через відсутність альтернативних пропозицій з боку Єврокомісії.

Тим часом, ЄС наполягає на плані використання 140 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються в бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear.                                      

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація США повністю підтримує використання Євросоюзом заморожених російських активів як інструменту для допомоги Україні та завершення війни з Росією. Про це пише "Reuters".                             

ЗМІ зазначає, оскільки Захід прагне посилити тиск на путінський режим, Європейська комісія запропонувала план, який дозволить урядам країн ЄС використати до 185 млрд євро – більшу частину російських суверенних активів, заморожених у Європі, — без їх конфіскації.

Також видання "Коментарі" повідомляло – заморожені активи РФ для України: чого злякався ЄС, чи щось зміниться в грудні. Експерти детально проаналізували інформацію в інтерв'ю нашому порталу.




