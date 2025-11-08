Болезненный для Путина вопрос: какое решение ЕС по России внезапно поддержали США

Администрация США полностью поддерживает использование Евросоюзом замороженных российских активов как инструмента для помощи Украине и завершения войны с Россией. Как передает портал "Комментарии", пишет "Reuters".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, поскольку Запад стремится усилить давление на путинский режим, Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам стран ЕС использовать до 185 млрд евро – большую часть из российских суверенных активов, замороженных в Европе, — без их конфискации.

Вашингтон "абсолютно поддерживает ЕС и шаги, которые они предпринимают сейчас, чтобы иметь возможность использовать эти активы как инструмент", — сказал один из источников издания на правах анонимности.

Интересно, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях по замороженным российским активам в качестве рычага переговоров.

На вопрос, планирует ли Белый дом использовать российские активы как инструмент для переговоров, Трамп ответил, что не занимается этим.

"Я не занимаюсь этим. Думаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я не вовлечен в эти дискуссии" – отметил американский лидер.

Стоит отметить, ранее главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо в Брюсселе 27 октября сообщила журналистам, что в предложениях Европейской комиссии по закрытию ЕС финансовых потребностей Украины в 2026-27 годах до следующего заседания Европейского совета 18 декабря будут предложены различные варианты источников финансирования, с основным акцентом на российские замороженные суверенные активы.

Читайте также на портале "Комментарии" — замороженные активы РФ для Украины: чего испугался ЕС, изменится ли что-нибудь в декабре.



