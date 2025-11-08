logo

BTC/USD

102328

ETH/USD

3448.03

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Болезненный для Путина вопрос: какое решение ЕС по России внезапно поддержали США
commentss НОВОСТИ Все новости

Болезненный для Путина вопрос: какое решение ЕС по России внезапно поддержали США

Reuters пишет о том, что США поддерживают ЕС в использовании замороженных российских активов для Украины

8 ноября 2025, 09:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация США полностью поддерживает использование Евросоюзом замороженных российских активов как инструмента для помощи Украине и завершения войны с Россией. Как передает портал "Комментарии", пишет "Reuters".

Болезненный для Путина вопрос: какое решение ЕС по России внезапно поддержали США

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, поскольку Запад стремится усилить давление на путинский режим, Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам стран ЕС использовать до 185 млрд евро – большую часть из российских суверенных активов, замороженных в Европе, — без их конфискации.

Вашингтон "абсолютно поддерживает ЕС и шаги, которые они предпринимают сейчас, чтобы иметь возможность использовать эти активы как инструмент", — сказал один из источников издания на правах анонимности.

Интересно, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях по замороженным российским активам в качестве рычага переговоров.

На вопрос, планирует ли Белый дом использовать российские активы как инструмент для переговоров, Трамп ответил, что не занимается этим. 

"Я не занимаюсь этим. Думаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я не вовлечен в эти дискуссии" – отметил американский лидер. 

Стоит отметить, ранее главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо в Брюсселе 27 октября сообщила журналистам, что в предложениях Европейской комиссии по закрытию ЕС финансовых потребностей Украины в 2026-27 годах до следующего заседания Европейского совета 18 декабря будут предложены различные варианты источников финансирования, с основным акцентом на российские замороженные суверенные активы.

Читайте также на портале "Комментарии" — замороженные активы РФ для Украины: чего испугался ЕС, изменится ли что-нибудь в декабре.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-backs-eu-using-frozen-russian-assets-help-end-war-us-source-says-2025-11-07/
Теги:

Новости

Все новости