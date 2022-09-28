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Путин обладает мощным оружием, которое будет применено зимой против Европейского Союза

Погода может быть самым мощным оружием Путина против ЕС

сегодня, 10:42
Автор:

Slava Kot
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С возрастающим приближением к зиме температура на градуснике в Европе опускается все ниже и ночи становятся холоднее. Именно этим может воспользоваться президент РФ и шантажировать ЕС. Этот период будет определяющим для проверки того, сколько Европа готова продолжать поддерживать Украину в войне с Россией. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico .

Путин обладает мощным оружием, которое будет применено зимой против Европейского Союза

Путин обладает мощным оружием, которое будет применено зимой против ЕС. Фото с открытых источников

По утверждению издания, Путин постоянно использует и шантажирует Европу своими энергоресурсами, сокращает поставки, завышает цены на газ и нефть. Такие действия российского президента вынуждают европейское правительство делать дорого государственное регулирование. То есть частично оплачивать счета за газ предприятий и жителей стран.

Politico считает, что сейчас давление на ЕС уменьшилось, но вскоре может развернуться новый этап энергетического шантажа от Путина, ведь ни один политик не может контролировать погоду.

Министр экономики Германии Роберт Хабек фактически признает, что дальнейшие решения ЕС будут зависеть от погоды зимой.

Если нам немного повезет с погодой, у нас будет шанс пережить зиму с комфортом, – говорит Хабек.

Холодная зима вызовет увеличение расходов на газ и недовольство населения ЕС, что может остановить работу фабрик и предприятий. Такие факторы будут негативно влиять на поддержку Украины в войне против Российской Федерации. Соответственно, если будет теплая зима, Европа сможет успешно противостоять против газового шантажа Владимира Путина.

Сейчас газохранилища в Европе заполнены на 86%, по утверждениям дипломатов ЕС, этого должно было хватить для того, чтобы пережить ближайшую зиму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Виктор Орбан хочет снять санкции с России из-за их ущерба для экономики Европы.

Также "Комментарии" писали о двух странах , которые против применения идеи об ограничении цены на российскую нефть.




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Источник: https://www.politico.eu/article/will-europe-see-blackouts-this-winter-ask-the-weatherman-vladimir-putin-ukraine-war-gas-energy-crisis-prices/
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