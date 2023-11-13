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"Путин рано радуется": в ЕС заявили о позитивных изменениях в отношении Украины

Европейский Союз готов создать планы долгосрочной поддержки Украины и увеличить финансовые пакеты помощи.

сегодня, 14:44
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила в увеличении поддержки Украины, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, который мог отвлечь внимание от российского вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

"Путин рано радуется": в ЕС заявили о позитивных изменениях в отношении Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

13 ноября прошла встреча министров иностранных дел 27 стран ЕС, обсудивших вопросы внешней политики, в частности, войны в Украине. Глава заседания министров ЕС Жозеп Боррель призвал не забывать о поддержке Украины несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, ведь боевые действия продолжаются, а Киев подвергается бомбардировкам.


Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС и дальше будет поддерживать Украину.

"Путин рано радуется учитывая обострение положения в мире, потому что мы будем и дальше помогать Украине. Мы не только сохраним поддержку, но и будем увеличивать ее, в частности от Германии", — заявила Бербок.

Бербок указала, что в планах Германии не просто оказывать помощь Украине на ближайший период, а создать долгосрочную финансовую поддержку.

"Речь идет не только о помощи на эту зиму, когда российский президент снова надеется выиграть на трудностях людей во время холодной войны. В следующем году наша помощь значительно увеличится", — сказала Анналена Бербок.

ЕС работает над программой 50 млрд евро помощи для Украины, которая блокируется премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Венгерский политик заявляет о необходимости договариваться с Путиным, а не вводить против него санкции и помогать Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии проведут референдум по Украине. На голосование поставлен вопрос о необходимости принять Украину в Европейский Союз.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС назвали какие шаги готов пойти Евросоюз, чтобы разблокировать помощь Украине через вето Венгрии.



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Источник: https://www.holosameryky.com/a/7352493.html
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