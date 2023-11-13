"Путин рано радуется": в ЕС заявили о позитивных изменениях в отношении Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила в увеличении поддержки Украины, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, который мог отвлечь внимание от российского вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".



Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

13 ноября прошла встреча министров иностранных дел 27 стран ЕС, обсудивших вопросы внешней политики, в частности, войны в Украине. Глава заседания министров ЕС Жозеп Боррель призвал не забывать о поддержке Украины несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, ведь боевые действия продолжаются, а Киев подвергается бомбардировкам.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС и дальше будет поддерживать Украину.

"Путин рано радуется учитывая обострение положения в мире, потому что мы будем и дальше помогать Украине. Мы не только сохраним поддержку, но и будем увеличивать ее, в частности от Германии", — заявила Бербок.

Бербок указала, что в планах Германии не просто оказывать помощь Украине на ближайший период, а создать долгосрочную финансовую поддержку.

"Речь идет не только о помощи на эту зиму, когда российский президент снова надеется выиграть на трудностях людей во время холодной войны. В следующем году наша помощь значительно увеличится", — сказала Анналена Бербок.

ЕС работает над программой 50 млрд евро помощи для Украины, которая блокируется премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Венгерский политик заявляет о необходимости договариваться с Путиным, а не вводить против него санкции и помогать Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии проведут референдум по Украине. На голосование поставлен вопрос о необходимости принять Украину в Европейский Союз.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС назвали какие шаги готов пойти Евросоюз, чтобы разблокировать помощь Украине через вето Венгрии.