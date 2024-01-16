Пять стран ЕС заявили о недобросовестной конкуренции: что требуют от Украины

В Министерстве сельского хозяйства Венгрии требует от ЕС установить пошлину на импорт украинского зерна. Такие действия венгерское ведомство мотивирует якобы недобросовестной конкуренцией со стороны Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Фото из открытых источников

В заявлении венгерского министерства сообщили, что министры из пяти стран направили совместное письмо в Еврокомиссию с жалобой на Украину и просьбой принять меры из-за дешевого зерна и других товаров из Украины, которые попадают на их рынки. Всего заявление подписали пять стран: Венгрия, Польша, Болгария, Словакия и Румыния.

В письме указано, что страны-подписанты являются пятью из шести государств, которые производят кукурузу и пшеницу больше, чем их внутренние рынки, поэтому для продовольственной безопасности нужно защитить эти рынки.

"Одной из таких мер может быть введение импортных пошлин на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию", — отмечают в заявлении министры, в том числе и венгерский Иштван Надь.

В сообщении в Еврокомиссию пять стран отметили, что они "понесли значительные убытки", когда ЕС снял квоты и пошлины на украинское зерно. Также министры призвали проверить соответствуют ли украинские производители и мощности стандартам ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европейском Союзе набрала необходимое количество голосов петиция, которая может лишить Венгрию права голоса в ЕС. Таким образом, правительство Орбана не сможет блокировать помощь ЕС для Украины и помешать евроинтеграции.

Также "Комментарии" писали, что россияне массово представляют документы на получение гражданства в одну из стран Европы.