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Разоблачили русского шпиона. Человек получал миллионы по отчетности перед Путиным

Австрия сообщила о разоблачении предполагаемого агента Путина. Человек, живший на социальные выплаты Австрии, совершил несколько десяток заграничных поездок и приобрел недвижимость в нескольких странах.

сегодня, 16:10
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Автор:

Slava Kot

Австрийская контрразведка разоблачила 39-летнего гражданина Греции российского происхождения, работавшего на российскую разведку ГРУ. За собранную информацию шпион получал большие деньги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на австрийские СМИ.

Разоблачили русского шпиона. Человек получал миллионы по отчетности перед Путиным

В Вене разоблачили русского шпиона. Фото из открытых источников

Мужчина, занимавшийся шпионажем в пользу России, подозревают в действиях, вредящих Австрии. Прокуратура Вены заказала расследование в Управлении государственной безопасности и разведки Австрии и обнаружила, что подозреваемый является сыном бывшего сотрудника российской разведки, работавшего во время своей службы дипломатом в Германии и Австрии.

По данным австрийских СМИ, мужчина после прохождения специальной военной подготовки работал на российскую разведку. Министерство внутренних дел Австрии утверждает, что 39-летний шпион находился в Москве "незадолго до и во время вторжения в Украину российских войск".

"Есть подозрение, что он являлся источником информации о внешней политике, обществе и политике безопасности Австрии", — сообщили в МВД Австрии.

Вероятный шпион совершил ряд поездок во многие страны, среди которых Россия, Беларусь, Турция, Грузия и другие. Кроме того, в собственности безработного мужчины есть недвижимость в Вене, России и Греции.

"Подозреваемый ранее почти не был трудоустроен и поэтому получает лишь низкие социальные выплаты в Австрии. Однако, в период с 2018 года по начало 2022 года он смог совершить в общей сложности 65 поездок", — пишут в МВД Австрии.

Во время обысков у мужчины были обнаружены саперный костюм, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки из более 10 млн файлов и другое оборудование. В настоящее время подозреваемый находится на свободе, однако уголовный кодекс Австрии предусматривает от 6 месяцев до 5 лет заключения для шпиона.

"В Вене, по данным служб, еще более 7 тыс. агентов разных стран", – указывает австрийское издание Kronen Zeitung.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как венгерские власти скрывают и помогают российским шпионам на своей территории.

Также "Комментарии" писали о туристическом городе, в котором не рады россиянам.



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Источник: https://www.krone.at/2885079
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