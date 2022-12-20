Разоблачили русского шпиона. Человек получал миллионы по отчетности перед Путиным

Австрийская контрразведка разоблачила 39-летнего гражданина Греции российского происхождения, работавшего на российскую разведку ГРУ. За собранную информацию шпион получал большие деньги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на австрийские СМИ.



В Вене разоблачили русского шпиона. Фото из открытых источников

Мужчина, занимавшийся шпионажем в пользу России, подозревают в действиях, вредящих Австрии. Прокуратура Вены заказала расследование в Управлении государственной безопасности и разведки Австрии и обнаружила, что подозреваемый является сыном бывшего сотрудника российской разведки, работавшего во время своей службы дипломатом в Германии и Австрии.

По данным австрийских СМИ, мужчина после прохождения специальной военной подготовки работал на российскую разведку. Министерство внутренних дел Австрии утверждает, что 39-летний шпион находился в Москве "незадолго до и во время вторжения в Украину российских войск".

"Есть подозрение, что он являлся источником информации о внешней политике, обществе и политике безопасности Австрии", — сообщили в МВД Австрии.

Вероятный шпион совершил ряд поездок во многие страны, среди которых Россия, Беларусь, Турция, Грузия и другие. Кроме того, в собственности безработного мужчины есть недвижимость в Вене, России и Греции.

"Подозреваемый ранее почти не был трудоустроен и поэтому получает лишь низкие социальные выплаты в Австрии. Однако, в период с 2018 года по начало 2022 года он смог совершить в общей сложности 65 поездок", — пишут в МВД Австрии.

Во время обысков у мужчины были обнаружены саперный костюм, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки из более 10 млн файлов и другое оборудование. В настоящее время подозреваемый находится на свободе, однако уголовный кодекс Австрии предусматривает от 6 месяцев до 5 лет заключения для шпиона.

"В Вене, по данным служб, еще более 7 тыс. агентов разных стран", – указывает австрийское издание Kronen Zeitung.

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