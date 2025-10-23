Россия профинансирует защиту Украины: в ЕС сделали обнадеживающее заявление

Лидеры Европейского Союза на саммите 23 октября обсудят предоставление Украине "репарационного кредита", обеспеченного замороженными активами РФ, и это может послать важные сигналы Украине, а также России и США. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас журналистам перед заседанием.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

"Мы обсудим "репарационный кредит". Есть еще некоторые вопросы, которые нам нужно рассмотреть, но я думаю, что фундаментальное сообщение заключается в том, что Россия несет ответственность за ущерб, нанесенный Украине, и должна его возместить. Что касается замороженных активов, то у нас есть "репарационный кредит", на основании которого Украина сможет себя защитить", – отметила она.

Топ-дипломат ЕС акцентировала, что такой шаг посылает очень важные сигналы.

"Один – Украине, что мы поддерживаем их в самозащите. Другой – России, что они не могут переждать нас. И третий – Америке, чтобы показать, что мы сами делаем очень важные шаги", – сказала Каллас.

Читайте также на портале "Комментарии" — лидеры ЕС на саммите 23 октября призовут Еврокомиссию как можно быстрее разработать конкретные предложения по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Бельгия, ранее противившаяся этому решению, фактически дала политический "зеленый свет" для этого. Что это значит для Украины? Действительно ли это может стать гарантией того, что у Украины хватит средств в ближайшие годы для продления защиты от РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Евросоюзе наконец-то определились на что будут давить, чтобы заставить Путина пойти на переговоры.



