logo

BTC/USD

109453

ETH/USD

3888.74

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Россия профинансирует защиту Украины: в ЕС сделали обнадеживающее заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия профинансирует защиту Украины: в ЕС сделали обнадеживающее заявление

Кая Каллас заявила. что РФ ответственна за убытки и должна их возместить Украине

23 октября 2025, 12:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Лидеры Европейского Союза на саммите 23 октября обсудят предоставление Украине "репарационного кредита", обеспеченного замороженными активами РФ, и это может послать важные сигналы Украине, а также России и США. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас журналистам перед заседанием.

Россия профинансирует защиту Украины: в ЕС сделали обнадеживающее заявление

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

"Мы обсудим "репарационный кредит". Есть еще некоторые вопросы, которые нам нужно рассмотреть, но я думаю, что фундаментальное сообщение заключается в том, что Россия несет ответственность за ущерб, нанесенный Украине, и должна его возместить. Что касается замороженных активов, то у нас есть "репарационный кредит", на основании которого Украина сможет себя защитить", – отметила она.

Топ-дипломат ЕС акцентировала, что такой шаг посылает очень важные сигналы.

"Один – Украине, что мы поддерживаем их в самозащите. Другой – России, что они не могут переждать нас. И третий – Америке, чтобы показать, что мы сами делаем очень важные шаги", – сказала Каллас.

Читайте также на портале "Комментарии" — лидеры ЕС на саммите 23 октября призовут Еврокомиссию как можно быстрее разработать конкретные предложения по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Бельгия, ранее противившаяся этому решению, фактически дала политический "зеленый свет" для этого. Что это значит для Украины? Действительно ли это может стать гарантией того, что у Украины хватит средств в ближайшие годы для продления защиты от РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Евросоюзе наконец-то определились на что будут давить, чтобы заставить Путина пойти на переговоры.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-council-press-remarks-high-representative-kaja-kallas-upon-arrival-1_en
Теги:

Новости

Все новости