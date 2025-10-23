Россия профинансирует защиту Украины: в ЕС сделали обнадеживающее заявление

Рубрики
Кравцев Сергей
Лидеры Европейского Союза на саммите 23 октября обсудят предоставление Украине "репарационного кредита", обеспеченного замороженными активами РФ, и это может послать важные сигналы Украине, а также России и США. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас журналистам перед заседанием.
Кая Каллас. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат ЕС акцентировала, что такой шаг посылает очень важные сигналы.
