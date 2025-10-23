Росія профінансує захист України: у ЄС зробили обнадійливу заяву

Лідери Європейського Союзу на саміті 23 жовтня обговорять надання Україні "репараційного кредиту", забезпеченого замороженими активами РФ, і це може надіслати важливі сигнали Україні, а також Росії та США. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас журналістам перед засіданням.

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

"Ми обговоримо "репараційний кредит". Є ще деякі питання, які нам потрібно розглянути, але я думаю, що фундаментальне повідомлення полягає в тому, що Росія несе відповідальність за збитки, завдані Україні, і має його відшкодувати. Щодо заморожених активів, то у нас є "репараційний кредит", на підставі якого Україна зможе себе захистити", – зазначила вона.

Топ-дипломат ЄС наголосила, що такий крок надсилає дуже важливі сигнали.

"Один – Україні, що ми підтримуємо їх у самозахисті. Інший – Росії, що вони не можуть перечекати нас. І третій – Америці, щоб показати, що ми самі робимо дуже важливі кроки", – сказала Каллас.

