Росія профінансує захист України: у ЄС зробили обнадійливу заяву

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Лідери Європейського Союзу на саміті 23 жовтня обговорять надання Україні "репараційного кредиту", забезпеченого замороженими активами РФ, і це може надіслати важливі сигнали Україні, а також Росії та США. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас журналістам перед засіданням.
Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел
Топ-дипломат ЄС наголосила, що такий крок надсилає дуже важливі сигнали.
Читайте також на порталі "Коментарі" — лідери ЄС на саміті 23 жовтня закликають Єврокомісію якнайшвидше розробити конкретні пропозиції щодо використання заморожених російських активів на користь України. Бельгія, яка раніше противилася цьому рішенню, фактично дала політичне "зелене світло" для цього. Що це означає для України? Чи справді це може стати гарантією того, що Україна вистачить коштів у найближчі роки для продовження захисту від РФ? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у Євросоюзі нарешті визначилися, на що будуть тиснути, щоб змусити Путіна піти на переговори.