logo_ukra

BTC/USD

109453

ETH/USD

3888.74

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Росія профінансує захист України: у ЄС зробили обнадійливу заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія профінансує захист України: у ЄС зробили обнадійливу заяву

Кая Каллас заявила. що РФ відповідальна за збитки та має їх відшкодувати Україні

23 жовтня 2025, 12:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Лідери Європейського Союзу на саміті 23 жовтня обговорять надання Україні "репараційного кредиту", забезпеченого замороженими активами РФ, і це може надіслати важливі сигнали Україні, а також Росії та США. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас журналістам перед засіданням.

Росія профінансує захист України: у ЄС зробили обнадійливу заяву

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

"Ми обговоримо "репараційний кредит". Є ще деякі питання, які нам потрібно розглянути, але я думаю, що фундаментальне повідомлення полягає в тому, що Росія несе відповідальність за збитки, завдані Україні, і має його відшкодувати. Щодо заморожених активів, то у нас є "репараційний кредит", на підставі якого Україна зможе себе захистити", – зазначила вона.

Топ-дипломат ЄС наголосила, що такий крок надсилає дуже важливі сигнали.

"Один – Україні, що ми підтримуємо їх у самозахисті. Інший – Росії, що вони не можуть перечекати нас. І третій – Америці, щоб показати, що ми самі робимо дуже важливі кроки", – сказала Каллас.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лідери ЄС на саміті 23 жовтня закликають Єврокомісію якнайшвидше розробити конкретні пропозиції щодо використання заморожених російських активів на користь України. Бельгія, яка раніше противилася цьому рішенню, фактично дала політичне "зелене світло" для цього. Що це означає для України? Чи справді це може стати гарантією того, що Україна вистачить коштів у найближчі роки для продовження захисту від РФ? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Євросоюзі нарешті визначилися, на що будуть тиснути, щоб змусити Путіна піти на переговори.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-council-press-remarks-high-representative-kaja-kallas-upon-arrival-1_en
Теги:

Новини

Всі новини