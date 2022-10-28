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Россиян и белорусов разоружат в Эстонии: подробности

Право на оружие в Эстонии потеряют все лица без гражданства Эстонии, гражданства другой страны ЕС или страны НАТО

сегодня, 10:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Правительство Эстонии приняло решение, согласно которому более 1300 иностранцев с разрешением на оружие скоро его потеряют. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Postimees".

Россиян и белорусов разоружат в Эстонии: подробности

Эстония лишит иностранцев разрешений на оружие. Фото: ua.depositphotos.com

Как отметил глава МВД Эстонии Лаури Ляенеметс, право на оружие в Эстонии потеряют все лица без гражданства Эстонии, гражданства другой страны ЕС или страны НАТО.

Речь идет в частности о 683 иностранных гражданах и 595 владельцах "серых паспортов". Последние — это лица, живущие в Эстонии, однако не имеющие ее гражданства. Обычно, это бывшие граждане СССР, проживавшие на территории Эстонии, однако не получившие ее гражданства после развала.

Постановление вступит в силу 1 декабря. Эти люди получат год на то, чтобы отказаться от оружия. В случае отказа, этим вопросом займутся правоохранительные органы.

Кроме того, ограничение коснется и юридических лиц. Владеть оружием запретят фирмам, в состав правления которых входят лица, которым запрещено владение оружием, а также фирмам, мажоритарным владельцем которых является такое лицо.

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Источник: https://rus.postimees.ee/7635489/mnogih-inostrancev-lishat-razresheniya-na-oruzhie
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