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Российские самолеты заходили в воздушное пространство стран ЕС: что известно

Российские самолеты заходят в воздух над Европой: есть несколько прецедентов

5 мая 2022, 10:09
Автор:

Козлова Альбіна
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 На сайте Министерства обороны Финляндии появилась информация о нарушении воздушного пространства российским самолетом 4 мая.

Российские самолеты заходили в воздушное пространство стран ЕС: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

"Российский государственный самолет сегодня утром подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии на восточной границе между Кесалахти и Париккала. Пограничники начали досудебное расследование по этому делу", — говорится в сообщении.

В Твиттере Военно-воздушных сил Германии сообщается, что российский разведчик Ил-20 Coot-A был перехвачен силами быстрого реагирования (QRA) над Балтийским морем на выходных. Об этом сообщили 3 мая. Самолет замечен у германского острова Рюген в Балтийском море. Немецкие ВВС в ответ отправили два самолета-истребителя с авиабазы ​​Лааге в Мекленбурге и те сопровождали российский самолет с территории Германии.

Как сообщает Еurasiantimes, российский самолет Ан-30 уже нарушал воздушное пространство Швеции и Дании 29 апреля. По данным министерства обороны Швеции, самолет летел к востоку от Борнхольма, датского балтийского острова, а затем пролетел над территорией Швеции. Обе страны вызывают послов россии, чтобы те объяснили инцидент.

Как сообщал портал "Комментарии", что будет с российско-финским проектом по строительству АЭС. Президент Финляндии заявил, что признание россией псевдореспублик на территории Украины повлияет на их сотрудничество с рф.

Германия высылает 40 российских дипломатов из страны. Еще в середине марта немецкие спецслужбы составили списки российских дипломатов, прямо или косвенно работающих на различные российские спецслужбы в Германии.


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Источник: https://www.defmin.fi/
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