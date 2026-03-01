Серьезная пощечина для Путина: две страны ЕС пошли на неожиданный шаг

Франция и Бельгия провели совместную военно-морскую операцию по задержанию танкера, который, по данным ЕС, принадлежит так называемому "теневому флоту" России. Судно перехватили в Северном море и сопровождают в бельгийский порт Зебрюгге, где он будет официально арестован.

Франция и Бельгия задержали танкер теневого флота РФ. Фото: RTBF

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал операцию "серьезным ударом" по Путину. По его словам, вертолеты французских ВМС поддержали бельгийские силы во время захвата находившегося под международными санкциями танкера.

"Серьезный удар по теневому флоту: вчера вечером в Северном море вертолеты французских ВМС помогли бельгийским силам захватить нефтяной танкер. Европейцы решительно настроены перекрыть источники финансирования захватнической войны России в Украине путем применения санкций", – сказал Макрон.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что операция под названием "Голубое вторжение" стала первой схожей для страны. Он подчеркнул, что военные действовали профессионально и решительно.

"В течение последних нескольких часов наши вооруженные силы при поддержке французских вооруженных сил захватили принадлежащий российскому теневому флоту нефтяной танкер. Судно сейчас сопровождают в порт Зебрюгге, где оно будет арестовано", – заявил Франкен.

Судно Ethera с октября 2025 года внесено в европейский список кораблей, деятельность которых подлежит ограничению. В ЕС считают, что такие танкеры помогают Москве обходить санкции и поддерживать энергетические доходы, финансирующие войну против Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал действия Брюсселя и Парижа и призвал другие государства последовать этому примеру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США перехватили танкер "теневого флота" РФ.

Также "Комментарии" писали, что Индия начала войну против "теневого флота".