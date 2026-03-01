Серьезная пощечина для Путина: две страны ЕС пошли на неожиданный шаг

Рубрики
Франция и Бельгия провели совместную военно-морскую операцию по задержанию танкера, который, по данным ЕС, принадлежит так называемому "теневому флоту" России. Судно перехватили в Северном море и сопровождают в бельгийский порт Зебрюгге, где он будет официально арестован.
Франция и Бельгия задержали танкер теневого флота РФ. Фото: RTBF
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал операцию "серьезным ударом" по Путину. По его словам, вертолеты французских ВМС поддержали бельгийские силы во время захвата находившегося под международными санкциями танкера.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что операция под названием "Голубое вторжение" стала первой схожей для страны. Он подчеркнул, что военные действовали профессионально и решительно.
Судно Ethera с октября 2025 года внесено в европейский список кораблей, деятельность которых подлежит ограничению. В ЕС считают, что такие танкеры помогают Москве обходить санкции и поддерживать энергетические доходы, финансирующие войну против Украины.
Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал действия Брюсселя и Парижа и призвал другие государства последовать этому примеру.
