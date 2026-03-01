Серйозний ляпас для Путіна: дві країни ЄС пішли на несподіваний крок

Франція та Бельгія провели спільну військово-морську операцію з затримання танкера, який, за даними ЄС, належить до так званого "тіньового флоту" Росії. Судно перехопили у Північному морі та супроводжують до бельгійського порту Зебрюгге, де воно буде офіційно заарештоване.

Франція і Бельгія затримали танкер тіньового флоту РФ. Фото: RTBF

Президент Франції Емманюель Макрон назвав операцію "серйозним ударом" по Путіну. За його словами, вертольоти французьких ВМС підтримали бельгійські сили під час захоплення танкера, який перебував під міжнародними санкціями.

"Серйозний удар по тіньовому флоту: вчора ввечері в Північному морі вертольоти французьких ВМС допомогли бельгійським силам захопити нафтовий танкер. Європейці рішуче налаштовані перекрити джерела фінансування загарбницької війни Росії в Україні шляхом застосування санкцій", – сказав Макрон.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що операція під назвою "Блакитне вторгнення" стала першою подібною для країни. Він підкреслив, що військові діяли професійно та рішуче.

"Протягом останніх кількох годин наші збройні сили за підтримки французьких збройних сил захопили нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту. Судно зараз супроводжують до порту Зебрюгге, де воно буде заарештоване", – заявив Франкен.

Судно Ethera з жовтня 2025 року внесене до європейського переліку кораблів, діяльність яких підлягає обмеженню. У ЄС вважають, що такі танкери допомагають Москві обходити санкції та підтримувати енергетичні доходи, які фінансують війну проти України.

Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав дії Брюсселя та Парижа і закликав інші держави наслідувати цей приклад.

