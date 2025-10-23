"Шокирующее заявление": Венгрия пригрозила Польше "разорвать дружбу" из-за российской нефти

Рубрики
Дипломатический конфликт между Венгрией и Польшей обострился после резкой реакции Будапешта на высказывания польского министра иностранных дел Радослава Сикорского. На фоне обсуждений возможного визита Владимира Путина в Венгрию, венгерские официальные лица обвинили Варшаву в безответственности и заговорили о риске разрыва дружбы между странами, если Будапешт перестанет получать российскую нефть.
Золтан Ковач. Фото из открытых источников
Госсекретарь премьер-министра Венгрии по международным коммуникациям Золтан Ковач опубликовал в соцсетях острую реакцию на слова Радослава Сикорского. По его словам, заявления из Варшавы представляют угрозу существованию "исторической польско-венгерской дружбы".
Напомним, что глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на возможный полет Путина в Венгрию на встречу с Трампом. По его словам, Польша готова арестовать Владимира Путина и отдать его под трибунал в Гаагу, если самолет российского диктатора будет замечен в воздушном пространстве страны.
В ответ на это глава МИД Венгрии намекнул на политическую заангажированность со стороны Польши, которая освободила украинца, подозреваемого в подрыве газопровода "Северный поток-2".
На эту критику отреагировал Сикорский, заявивший, что ожидает когда другой украинец Роберт Бровди на позывной "Мадяр" остановит нефтепровод "Дружба", чтобы Венгрия перестала покупать российскую нефть и спонсировать российскую машину войны.