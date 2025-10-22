Угорщина обурилася на погрозу Польщі про арешт Путіна, але знову осоромилася

Напруження між Польщею та Угорщиною знову загострилося після заяви польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського про можливий арешт Володимира Путіна у разі його прольоту над територією Польщі. У відповідь глава МЗС Угорщини Петер Сіярто різко розкритикував Варшаву, звинувативши польську владу у "потуранні терористам".

Радослав Сікорський присоромив Петера Сіярто. Фото з відкритих джерел

Суперечка між Угорщиною та Польщею спалахнула після того, як Сікорського запитали про ймовірний переліт літака Путіна до Будапешта, де планується зустріч російського диктатора з президентом США Дональдом Трампом. У відповідь польський міністр заявив, що не може гарантувати безпеку Путіну, адже Варшава може посадити його літак та відправити на трибунал в Гаагу через чинний ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини в Україні.

На цю заяву відреагував Сіярто, який нагадав, що польський суд відмовив у екстрадиції українця, якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік-2".

"Чи говорить Радослав Сікорський про незалежний суд, який за наказом Дональда Туска відмовився екстрадувати терориста, що підірвав "Північний потік-2"", — написав глава МЗС Угорщини, натякаючи на політичну заангажованість польської влади.

Сікорський не просто відповів Сіярто, але й публічно "присоромив" Будапешт. Він наголосив, що дії українця не були злочином та сподівається, що інший українець виведе ладу нафтопровід "Дружба", яким Угорщина отримує нафту з РФ.

"Петре, я пишаюся польським судом, який постановив, що саботаж загарбника не є злочином. Більше того, я сподіваюся, що ваш хоробрий співвітчизник, майор Мадяр, нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію", — відповів Сікорський.

Нагадаємо, що Угорщина, яка залишається єдиним членом ЄС, що зберігає тісні контакти з Кремлем, оголосила про початок виходу з Міжнародного кримінального суду. Однак до червня 2026 року Будапешт зобов’язаний дотримуватися його рішень. Попри це, уряд Віктора Орбана вже заявив, що не виконуватиме ордер МКС і не затримуватиме Путіна у разі його приїзду.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров відповів на заяву Сікорського про те, що Польща може посадити літак Путіна.

Також "Коментарі" писали, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про "фантастичну" версію польоту Путіна на зустріч з Трампом.