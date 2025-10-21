У Польщі заявили, що можуть посадити літак Путіна і передати його до Гааги

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не виключає можливості затримання літака російського диктатора Володимира Путіна, якщо той спробує пролетіти через польський повітряний простір. Політик нагадав, що російський лідер перебуває під ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Польща готова посадити літак Путіна і відправити його до Гааги. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю Radio Rodzina Сікорського запитали, чи дозволить Польща проліт літака Путіна, якщо він прямуватиме до Будапешта на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Міністр відповів, що у випадку такого сценарію влада може втрутитися та арештувати Путіна.

"Ми не можемо гарантувати, що незалежний суд не накаже уряду затримати такий літак, щоб доставити підозрюваного до трибуналу в Гаазі", — заявив Сікорський.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою у скоєнні воєнних злочинів, зокрема незаконному вивезенні українських дітей з окупованих територій.

З лютого 2025 року над усією територією Європейського Союзу діє заборона на польоти російських літаків. Це створює серйозні труднощі для потенційної подорожі Путіна до Угорщини, яка є членом ЄС, хоча й підтримує більш м’яку політику щодо Москви.

Сікорський визнав, що технічно Путін може дістатися до Будапешта альтернативним маршрутом, який пролягає через повітряний простір Туреччини, Чорногорії та Сербії. Проте він різко розкритикував рішення уряду Віктора Орбана запросити Путіна до Угорщини.

"Той факт, що член Європейського Союзу, який зобов’язаний виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, приймає президента Путіна, свідчить, що Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а між Заходом і Росією", — наголосив глава МЗС Польщі.

Про можливу зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті було оголошено 16 жовтня після телефонної розмови президентів за день до зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

