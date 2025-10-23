"Шокуюча заява": Угорщина пригрозила Польщі "розірвати дружбу" через російську нафту

Дипломатичний конфлікт між Угорщиною та Польщею загострився після різкої реакції Будапешта на висловлювання польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського. На тлі обговорень можливого візиту Володимира Путіна до Угорщини, угорські офіційні особи звинуватили Варшаву в безвідповідальності і заговорили про ризик "розриву" дружби між країнами, якщо Будапешт перестане отримувати російську нафту.

Золтан Ковач. Фото з відкритих джерел

Держсекретар прем’єр-міністра Угорщини з міжнародних комунікацій Золтан Ковач опублікував у соцмережах гостру реакцію на слова Радослава Сікорського. За його словами, заяви з Варшави становлять загрозу для існування "історично польсько-угорської дружби".

"Шокуюча заява міністра закордонних справ Польщі! Радослав Сікорський сподівається, що українці підірвуть нафтопровід "Дружба", який забезпечує енергопостачання Угорщини. Своєю безвідповідальною заявою він ставить під загрозу історичну польсько-угорську дружбу та угорську енергетичну безпеку. Підірвання нафтопроводу наблизить нас не до миру, а до ескалації війни. Ми цього не допустимо!", — заявив Ковач.

Нагадаємо, що очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на можливий політ Путіна в Угорщину на зустріч з Трампом. За його словами, Польща буде готова арештувати Володимира Путіна та віддати його під трибунал в Гаагу, якщо літак російського диктатора буде помічений у повітряному просторі країни.

У відповідь на це очільник МЗС Угорщини натякнув на політичну заангажованість з боку Польщі, яка звільнила українця, якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік-2".

На цю критику відреагував Сікорський, який заявив, що очікує коли інший українець Роберт Бровді на позивний "Мадяр" зупинить нафтопровід "Дружба", аби Угорщина перестала купувати російську нафту та спонсорувати російську машину війни.