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Шольц заявил об очень четком сигнале для Путина: объяснил, где российский диктатор просчитался

Олаф Шольц заявил, что Владимир Путин ошибается, если считает, что Запад не будет поддерживать Украину в войне.

сегодня, 15:05
Автор:
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Slava Kot
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Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал инициативу конфисковать доходы от замороженных активов России и направить их на финансовую помощь по закупке оружия Украине. По словам Шольца, это будет четкий сигнал президенту России Владимиру Путину.

Шольц заявил об очень четком сигнале для Путина: объяснил, где российский диктатор просчитался

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Олаф Шольц прибыл в Брюссель на саммит лидеров ЕС. В ходе беседы с журналистами немецкий канцлер заявил, что поддерживает идею использовать доходы от российских замороженных активов в пользу Украины.

"Я абсолютно уверен, что мы посылаем здесь очень четкий сигнал Путину. Он просчитался, если считает, что мы не в состоянии поддерживать Украину столько, сколько это необходимо. А использование сверхприбылей – это мало, но важная составляющая", – ответил Шольц на вопрос журналистов.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили активы Центробанка РФ. Общая сумма этих активов составляет около 300 млрд. долларов, что составляет почти половину золотовалютного резерва России в начале войны. По оценкам вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля доходы от этих замороженных активов РФ составляют около 3 млрд долларов, которые можно было бы передать Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из дипломатов рассказал о стране, которая может блокировать решение о конфискации доходов из замороженных активов РФ. По словам политика, это Венгрия, которая против того, чтобы эти деньги уходили на вооружение для Украины.

Также "Комментарии" писали, что канцлер Германии Олаф Шольц теряет терпение и сделал новое заявление о дальнобойных ракетах Taurus.



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Источник: https://t.me/svoboda_radio/25829
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