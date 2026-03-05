logo

Главная Новости Мир ЕС Сийярто говорит, что надо благодарить Путина: на какой шаг пошел диктатор, выполнив просьбу Орбана
Сийярто говорит, что надо благодарить Путина: на какой шаг пошел диктатор, выполнив просьбу Орбана

Сийярто показал двух военнопленных венгров, которых Путин уволил по просьбе Орбана

5 марта 2026, 11:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто рассказал, что во время его визита в Москву Россия отдала двух пленных военнослужащих, воевавших в рядах ВСУ и имеющих венгерское и украинское гражданство. Они уже вернулись в Венгрию. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Сийярто рассказал в Facebook.

Сийярто говорит, что надо благодарить Путина: на какой шаг пошел диктатор, выполнив просьбу Орбана

Путин и Орбан. Фото: из открытых источников

"Вчера мы привезли военнопленных из Москвы... Мы, венгры, должны всеми силами выступать за мир, и наша самая важная задача – никогда не допустить, чтобы Венгрия втянулась в эту войну, происходящую в соседней стране. Мы должны держаться в стороне от этой войны и защищать каждого венгра от последствий этой войны и от самой войны", – отметил он.

При этом венгерское издание Telex сообщило, что во время общения с журналистами Сийярто рассказал, что хозяин Кремля Владимир Путин ничего не просил взамен военнопленных.

По его словам, они связались с россиянами после того, как один из военнопленных обратился к Виктору Орбану в видеообращении, а мать другого военнопленного связалась с ними.

Во вторник 3 марта Орбан разговаривал с Путиным и попросил рассмотреть возможность освобождения двух военнопленных.

Путин заявил, что принял решение "уволить двух военнопленных, как просил Орбан".

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Россию, чтобы получить гарантии бесперебойных поставок нефти и газа для своей страны. Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что глобальные войны создают серьезные вызовы для энергетической безопасности Будапешта.

Также издание "Комментарии" сообщало – Орбан свирепствует: о чем говорит новая социология перед выборами в Венгрии.




Источник: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid0aq9Bb1qHCMfTpAf7ZaoxWaiDNTx4AZsJKtXnLFKsSroETuMcAoNELZVur71eTRXPl
