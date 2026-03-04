Сійярто знову у Москві: яких гарантій Будапешт просить у Путіна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Росії, щоб отримати гарантії безперебійних поставок нафти й газу для своєї країни. Про це він повідомив у Facebook, наголосивши, що глобальні війни створюють серйозні виклики для енергетичної безпеки Будапешта.

Петер Сійярто. Фото: із відкритих джерел

За словами Сійярто, одночасна війна в Україні та криза на Близькому Сході посилюють ризики для стабільності постачання. Він заявив, що Угорщина прагне "триматися осторонь воєн" і ставить на перше місце безпеку своїх громадян.

Глава МЗС також звинуватив Україну в блокуванні транзиту нафти трубопроводом Дружба. Паралельно, за його словами, Хорватія обговорює можливість морських поставок російської нафти для Угорщини. Додатковим фактором ризику Сійярто назвав ситуацію навколо Ормузької протоки, через яку проходить близько третини світової торгівлі нафтою.

У Москві угорський міністр має намір домогтися запевнень, що необхідні обсяги російських енергоносіїв надходитимуть до країни попри глобальну кризу – і за чинними цінами. Водночас у своїх заявах він вдався й до внутрішньополітичної риторики, підкресливши: від поставок із РФ безпосередньо залежить рівень комунальних тарифів для угорських домогосподарств.

Таким чином, Будапешт демонструє намір і надалі зберігати енергетичну співпрацю з Москвою, навіть на тлі війни та зростання напруження в Європі.

