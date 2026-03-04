logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Сійярто знову у Москві: яких гарантій Будапешт просить у Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Сійярто знову у Москві: яких гарантій Будапешт просить у Путіна

На тлі війни в Україні та кризи на Близькому Сході Угорщина прагне зберегти російські енергоносії й старі ціни

4 березня 2026, 15:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Росії, щоб отримати гарантії безперебійних поставок нафти й газу для своєї країни. Про це він повідомив у Facebook, наголосивши, що глобальні війни створюють серйозні виклики для енергетичної безпеки Будапешта.

Сійярто знову у Москві: яких гарантій Будапешт просить у Путіна

Петер Сійярто. Фото: із відкритих джерел

За словами Сійярто, одночасна війна в Україні та криза на Близькому Сході посилюють ризики для стабільності постачання. Він заявив, що Угорщина прагне "триматися осторонь воєн" і ставить на перше місце безпеку своїх громадян.

Глава МЗС також звинуватив Україну в блокуванні транзиту нафти трубопроводом Дружба. Паралельно, за його словами, Хорватія обговорює можливість морських поставок російської нафти для Угорщини. Додатковим фактором ризику Сійярто назвав ситуацію навколо Ормузької протоки, через яку проходить близько третини світової торгівлі нафтою.

У Москві угорський міністр має намір домогтися запевнень, що необхідні обсяги російських енергоносіїв надходитимуть до країни попри глобальну кризу – і за чинними цінами. Водночас у своїх заявах він вдався й до внутрішньополітичної риторики, підкресливши: від поставок із РФ безпосередньо залежить рівень комунальних тарифів для угорських домогосподарств.

Таким чином, Будапешт демонструє намір і надалі зберігати енергетичну співпрацю з Москвою, навіть на тлі війни та зростання напруження в Європі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський оптимістично налаштований відносно майбутніх виборів в Угорщині. Український лідер переконаний, що діючий прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втратить владу на наступних виборах. Глава держави також наголосив, що політична вага угорського лідера є перебільшеною і залежить від підтримки великих гравців. Про це Зеленський 

Також видання "Коментарі" повідомляло – Віктор Орбан лютує: про що говорить нова соціологія перед виборами в Угорщині.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини