Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Россию, чтобы получить гарантии бесперебойных поставок нефти и газа для своей страны. Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что глобальные войны создают серьезные вызовы для энергетической безопасности Будапешта.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

По словам Сийярто, одновременная война в Украине и кризис на Ближнем Востоке усугубляют риски для стабильности поставок. Он заявил, что Венгрия стремится "держаться в стороне от войн" и ставит на первое место безопасность своих граждан.

Глава МИД также обвинил Украину в блокировании транзита нефти по трубопроводу Дружба. Параллельно, по его словам, Хорватия обсуждает возможность морских поставок российской нефти для Венгрии. Дополнительным фактором риска Сийярто назвал ситуацию вокруг Ормузского пролива, через которую проходит около трети мировой торговли нефтью.

В Москве венгерский министр намерен добиться заверений, что необходимые объемы российских энергоносителей будут поступать в страну, несмотря на глобальный кризис – и по действующим ценам. В то же время, в своих заявлениях он прибег и к внутриполитической риторике, подчеркнув: от поставок из РФ напрямую зависит уровень коммунальных тарифов для венгерских домохозяйств.

Таким образом, Будапешт демонстрирует намерение и дальше сохранять энергетическое сотрудничество с Москвой, даже на фоне войны и роста напряжения в Европе.

Читайте на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский оптимистично настроен относительно предстоящих выборов в Венгрии. Украинский лидер убежден, что действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лишится власти на следующих выборах. Глава государства также подчеркнул, что политический вес венгерского лидера преувеличен и зависит от поддержки крупных игроков. Об этом Зеленский

Также издание "Комментарии" сообщало – Виктор Орбан свирепствует: о чем говорит новая социология перед выборами в Венгрии.



