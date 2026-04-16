Словакия выставила жесткие условия по санкциям против РФ: что будет с 90 млрд евро для Украины

В Европейском Союзе обостряются дискуссии о новых ограничениях против России. Словакия заявила о готовности заблокировать 20 пакет санкций, однако в то же время не выступает против финансовой помощи Украине в размере 90 миллиардов евро, которую ранее активно блокировала Венгрия во главе с Виктором Орбаном.

Юрай Бланар.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава настаивает на гарантиях, что новые санкции против России не повредят экономическим интересам страны, в частности, в энергетической сфере. По его словам, одним из ключевых требований Словакии остается возобновление стабильной работы нефтепровода "Дружба".

В то же время словацкие власти четко разграничивают санкционную политику против РФ и финансовую поддержку Украины. Бланар подчеркнул, что Братислава не планирует блокировать кредитную программу ЕС на 90 млрд евро, которая должна стать одним из самых больших пакетов помощи Киеву.

Позиция Словакии прозвучала на фоне политических перемен в Венгрии. После поражения правительства Виктора Орбана на выборах в Брюсселе ожидается разблокирование как санкционного пакета, так и финансовой поддержки Украины. Новое руководство Венгрии сигнализирует о готовности к более конструктивной позиции.

В Еврокомиссии рассчитывают, что первый транш пособия по 90 миллиардам евро Украине может поступить уже во втором квартале 2026 года.

