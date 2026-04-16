Словаччина виставила жорстку умову щодо санкцій проти РФ: що буде з 90 млрд євро для України
Словаччина виставила жорстку умову щодо санкцій проти РФ: що буде з 90 млрд євро для України

Словаччина готова заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії, але не виступає проти 90 млрд євро допомоги Україні.

16 квітня 2026, 16:20
Slava Kot

У Європейському Союзі загострюються дискусії щодо нових обмежень проти Росії. Словаччина заявила про готовність заблокувати 20-й пакет санкцій, однак водночас не виступає проти фінансової допомоги Україні у розмірі 90 мільярдів євро, яку раніше активно блокувала Угорщина на чолі з Віктором Орбаном.

Словаччина виставила жорстку умову щодо санкцій проти РФ: що буде з 90 млрд євро для України

Юрай Бланар. Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава наполягає на гарантіях, що нові санкції проти Росії не зашкодять економічним інтересам країни, зокрема в енергетичній сфері. За його словами, однією з ключових вимог Словаччини залишається відновлення стабільної роботи нафтопроводу "Дружба".

Водночас словацька влада чітко розмежовує санкційну політику проти РФ та фінансову підтримку України. Бланар підкреслив, що Братислава не планує блокувати кредитну програму ЄС на 90 млрд євро, яка має стати одним із найбільших пакетів допомоги Києву.

Позиція Словаччини пролунала на тлі політичних змін в Угорщині. Після поразки уряду Віктора Орбана на виборах у Брюсселі очікують розблокування як санкційного пакета, так і фінансової підтримки України. Нове керівництво Угорщини сигналізує про готовність до більш конструктивної позиції.

У Єврокомісії розраховують, що перший транш допомоги з 90 мільярдів євро Україні може надійти вже у другому кварталі 2026 року. 

Джерело: https://e.dennikn.sk/minuta/5279830
