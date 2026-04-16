Пєсков розкрив реакцію Кремля на відмову США продовжити дозвіл на закупівлю російської нафти

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Москві були готові до рішення Сполучених Штатів не продовжувати дозвіл на операції з російською нафтою. За його словами, такий розвиток подій був "очікуваним" і одним із можливих сценаріїв для Росії.
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел
Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на питання щодо відновлення санкцій на російську нафту з боку США. За його словами, Росія вже тривалий час перебуває під санкційним тиском і адаптувалася до обмежень.
Раніше США запровадили тимчасові виключення, які дозволяли обмежені операції з російською нафтою після блокування Ормузької протоки Іраном. Однак термін дії цих дозволів завершився, і їх вирішили не продовжувати.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон посилює санкційний тиск не лише на Росію, а й на Іран. Зокрема, США прагнуть обмежити експорт іранської нафти та попередили китайські банки про можливі вторинні санкції у разі співпраці з Тегераном.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи справді США відновили санкції проти російської нафти. Кремль готовий обійти заборони, а Вашингтон втратив шанс посилити тиск.
Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на нові заяви угорського політика Петера Мадяра щодо можливих контактів з російським диктатором Володимиром Путіним.