Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Москві були готові до рішення Сполучених Штатів не продовжувати дозвіл на операції з російською нафтою. За його словами, такий розвиток подій був "очікуваним" і одним із можливих сценаріїв для Росії.

Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на питання щодо відновлення санкцій на російську нафту з боку США. За його словами, Росія вже тривалий час перебуває під санкційним тиском і адаптувалася до обмежень.

"Це можна було припустити. Це був один із варіантів розвитку подій. Країна не перший рік живе під тягарем незаконних санкцій. За цей час вона навчилася діяти так, щоби мінімізувати їхні наслідки для її інтересів. Так робитимемо і далі", — сказав Пєсков.

Раніше США запровадили тимчасові виключення, які дозволяли обмежені операції з російською нафтою після блокування Ормузької протоки Іраном. Однак термін дії цих дозволів завершився, і їх вирішили не продовжувати.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон посилює санкційний тиск не лише на Росію, а й на Іран. Зокрема, США прагнуть обмежити експорт іранської нафти та попередили китайські банки про можливі вторинні санкції у разі співпраці з Тегераном.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи справді США відновили санкції проти російської нафти. Кремль готовий обійти заборони, а Вашингтон втратив шанс посилити тиск.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на нові заяви угорського політика Петера Мадяра щодо можливих контактів з російським диктатором Володимиром Путіним.