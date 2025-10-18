Снято препятствие по утверждению 19-го пакета санкций против РФ: какая страна изменила позицию

Австрия сообщила, что даст добро на принятие нового санкционного пакета Европейского Союза против России, тем самым сняв ключевое препятствие для голосования за санкции на следующей неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В материале говорится, 20 октября министры иностранных дел Евросоюза проведут встречу в Люксембурге, чтобы окончательно согласовать уже 19-й санкционный пакет против России. Но принятие зашло в тупик из-за Австрии.

Вена требовала разморозить часть активов России, чтобы компенсировать за их счет убытки австрийского Raiffeisen Bank International. Банк пострадал из-за штрафов, наложенных на него российским режимом.

Однако другие страны выразили сопротивление этому требованию. Пакет требует единодушного принятия всех 27 стран-членов. Вероятно, именно поэтому Австрия в конце концов заявила о поддержке санкций, перестав тем самым усложнять их утверждение.

"Австрия поддерживает дальнейшее давление на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник", — сообщило министерство иностранных дел Австрии.

