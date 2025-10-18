logo

Снято препятствие по утверждению 19-го пакета санкций против РФ: какая страна изменила позицию
commentss НОВОСТИ Все новости

Снято препятствие по утверждению 19-го пакета санкций против РФ: какая страна изменила позицию

По информации Reuters, Австрия изменила позицию по 19-му пакету санкций против РФ

18 октября 2025, 20:00
Автор:
Кравцев Сергей

Австрия сообщила, что даст добро на принятие нового санкционного пакета Европейского Союза против России, тем самым сняв ключевое препятствие для голосования за санкции на следующей неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Снято препятствие по утверждению 19-го пакета санкций против РФ: какая страна изменила позицию

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В материале говорится, 20 октября министры иностранных дел Евросоюза проведут встречу в Люксембурге, чтобы окончательно согласовать уже 19-й санкционный пакет против России. Но принятие зашло в тупик из-за Австрии.

Вена требовала разморозить часть активов России, чтобы компенсировать за их счет убытки австрийского Raiffeisen Bank International. Банк пострадал из-за штрафов, наложенных на него российским режимом.

Однако другие страны выразили сопротивление этому требованию. Пакет требует единодушного принятия всех 27 стран-членов. Вероятно, именно поэтому Австрия в конце концов заявила о поддержке санкций, перестав тем самым усложнять их утверждение.

"Австрия поддерживает дальнейшее давление на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник", — сообщило министерство иностранных дел Австрии.

Читайте также на портале "Комментарии" — через албанские порты на европейский рынок продолжают попадать запрещенные нефтепродукты из России и Ливии. Журналисты-расследователи установили, что топливо проходит под видом строительных материалов или скрывается в специально переоборудованных судах, что позволяет обходить международные санкции и налоговые проверки. Об этом говорится в публикации издания Balkan Insight.

Также издание "Комментарии" сообщало – принятие 19-го пакета санкций против РФ может быть вновь отсрочено: в чем причина.




Источник: https://www.reuters.com/world/europe/austria-back-eus-new-russia-sanctions-clearing-hurdle-2025-10-18/
