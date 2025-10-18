logo_ukra

Знято перешкоду щодо затвердження 19-го пакету санкцій проти РФ: яка країна змінила позицію
Знято перешкоду щодо затвердження 19-го пакету санкцій проти РФ: яка країна змінила позицію

За інформацією Reuters, Австрія змінила позицію щодо 19-го пакету санкцій проти РФ

18 жовтня 2025, 20:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Австрія повідомила, що дасть добро на ухвалення нового санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії, тим самим знявши ключову перешкоду для голосування за санкції наступного тижня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Знято перешкоду щодо затвердження 19-го пакету санкцій проти РФ: яка країна змінила позицію

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що 20 жовтня міністри закордонних справ Євросоюзу проведуть зустріч у Люксембурзі, щоб остаточно узгодити вже 19-й санкційний пакет проти Росії. Але прийняття зайшло в глухий кут через Австрію.

Відень вимагав розморозити частину активів Росії, щоб компенсувати збитки австрійського Raiffeisen Bank International. Банк постраждав через штрафи, накладені на нього російським режимом.

Проте інші країни висловили опір цій вимогі. Пакет вимагає одностайного ухвалення всіх 27 країн-членів. Ймовірно, саме тому Австрія зрештою заявила про підтримку санкцій, переставши тим самим ускладнювати їхнє твердження.

"Австрія підтримує подальший тиск на Росію і схвалить 19 пакет санкцій у понеділок", — повідомило міністерство закордонних справ Австрії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — через албанські порти на європейський ринок продовжують потрапляти заборонені нафтопродукти з Росії та Лівії. Журналісти-розслідувачі встановили, що паливо проходить під виглядом будівельних матеріалів або ховається у спеціально переобладнаних суднах, що дозволяє обходити міжнародні санкції та податкові перевірки. Про це йдеться у публікації видання Balkan Insight.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ може бути знову відстрочено: у чому причина.




Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/austria-back-eus-new-russia-sanctions-clearing-hurdle-2025-10-18/
