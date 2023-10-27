Средний палец для всех солдат: еще один лидер ЕС раскритиковал Орбана за его встречу с Путиным

Встреча и переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным стала проявлением неуважения к украинским защитникам. Европейский Союз не должен стать заложником венгерского политика. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, которого цитирует "Politico".

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель

Беттель жестко раскритиковал встречу Орбана с Путиным.

"То, что он (Ред. – Виктор Орбан) сделал с Путиным, — это средний палец для всех солдат, которые ежедневно умирают в Украине и страдают от российского нападения", — отметил премьер Люксембурга.

Также он добавил, что ЕС не должен стать заложником Орбана, который выдвигает финансовые требования для одобрения поддержки Украины.

В частности, лидер Люксембурга добавил, что его страна никогда не присоединится к альянсу премьера Словакии Роберта Фицо и Орбана, которые, со своей стороны, критикуют помощь Украине и считают, что нужно перестать помогать Киеву сдерживать российские войска.

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Также издание "Комментарии" сообщало – глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на сравнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана членства его страны в ЕС с советской оккупацией. По словам Борреля, никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Тем временем венгерские власти не только всячески блокируют помощь ЕС для Украины и расширение санкций против РФ, но и, похоже, решили поставить преграду на пути Швеции в НАТО. О чем говорит такая позиция официального Будапешта? Есть ли управа на пророссийские власти Венгрии, которые не скрывают своих симпатий к Путину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



