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Страны ЕС договорились об установлении максимальной цены на российскую нефть

ЕС согласился на ограничение цены продажи российской нефти.

сегодня, 19:49
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Автор:

Slava Kot

С середины лета Европейский Союз хотел создать ограничение цены на российскую нефть. Последние недели прошли в больших спорах и теперь решение о максимальной цене принято – 60 долларов за баррель. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание The New York Times.

Страны ЕС договорились об установлении максимальной цены на российскую нефть

ЕС установил максимальную цену на нефть из России. Фото: из открытых источников

2 декабря дипломаты ЕС согласовали установить максимальную цену на нефть. По информации Анджей Садоса, она составляет 60 долларов за баррель. Об этом сообщили ключевые лица в переговорах, решивших остаться не названными, поскольку они не должны общаться со СМИ, пока не будет официального объявления о результатах переговоров.

Дипломаты и участники переговоров сообщили, что официальное объявление должно быть озвучено до 4 декабря. Переговоры об установлении максимальной цены на российскую нефть были достаточно длительными и противоречивыми. Польша и страны Балтии потребовали ограничить цену российских энергоресурсов на уровне около 30 долларов, в то время как Греция выступала за верхнюю планку в 70 долларов за баррель.

5 декабря в Европейском Союзе будет работать запрет на покупку российской нефти, а верхняя планка будет действовать для стран за пределами ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин подготовил план, по которому он планирует обойти ограничения на максимальную верхнюю цену на российскую нефть. Президент России издаст особый указ.

Также "Комментарии" писали о правительстве США, которое решило отменить санкции , чтобы позволить добывать больше энергоресурсов, включая газ и нефть в Венесуэле. Такое решение было принято на фоне угроз со стороны русской Федерации.



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Источник: https://www.nytimes.com/live/2022/12/02/world/russia-ukraine-war-news
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