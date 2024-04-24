Свободная торговля с Украиной: о чем говорит решение ЕС, закончится ли теперь польская блокада

Европарламент поддержал беспошлинную торговлю с Украиной для поддержки экономики нашей страны в условиях агрессии России. Решение вступит в силу 6 июня 2024 года и будет действительно год, до 5 июня 2025-го. Оно принято на фоне продолжающихся протестов польских фермеров, которые периодически блокируют границу с нашей страной. И не особо обращают внимание на призывы премьер-министра Польши Дональда Туска прекратить подобные действия. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", о чем говорит ситуация с экспортом украинской аграрной продукции в ЕС – и как события могут развиваться дальше.

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

Блокаде границы может наконец-то наступить конец

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко рассуждает так:

"Отличная новость, что Европарламент поддержал 23 апреля решения о беспошлинном ввозе украинской продукции без ограничений до 5 июня 2025 года. Да, ряд видов продукции попали под квоты (зерновые культуры, сахар, яйца, куриное мясо), но основная масса сможет без ограничений и без задержек двигаться из Украины. Как на рынок ЕС, так и транзитом – в другие государства".

Эксперт обращает внимание, что, если польские фермеры продолжат блокировать границу, они могут попасть под наказания на уровне ЕС. Причем, платить определенные штрафы придется правительству Польши. При таком раскладе ему придется принимать соответствующие решения – и действовать более активно, пресекая подобное беззаконие.

"Теперь важно увидеть более активные действия со стороны украинской власти (как это делают наши аграрные ассоциации). Так, я на прошлой неделе был в Варшаве, встречался с премьер-министром, с министром сельского хозяйства. Состоялась конференция, большинство участников которой со стороны Польши осудили действия польских фермеров, блокирующих границу", – рассказал Леонид Козаченко.

Он уверен, что новое решение Европарламента поможет той же официальной Варшаве в юридическом плане действовать решительней.

"Не прикрываться тем, что такие "акции протеста" это – демократия, свобода волеизъявления. Если это идет вразрез с законом, с нормами права – никакая это не демократия! И правительство должно пресекать подобные действия, в том числе силовыми методами – тем более, что обладает необходимыми для этого и ресурсами, и полномочиями, – уверен глава УАК. – Будем надеяться, что ситуация вскоре перемениться в лучшую для нас сторону. Важно также, чтоб Верховная Рада, Кабмин, украинский президент активнее отстаивали права отечественных аграриев, ссылаясь на то же решение Европарламента".

На уровне руководства ЕС ищут комплексный подход к ситуации

По мнению эксперта программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игоря Тышкевича, перспективы украинской аграрной продукции в том, что на европейском рынке нам придется в том или ином формате идти на ограничения.

"Украина могла бы сыграть на опережение, попытавшись, скажем так, самоограничить себя. Это сработало бы в начале 2023-го. Но, когда ты чего-то не делаешь сам, то ограничивают тебя. Учитывая малосубъеткную позицию Украины в данном случае – нас будут ограничивать, не особо спрашивая", – прогнозирует эксперт.

Важно понимать, продолжает он, что вопрос с фермерами в ЕС – это не только о польско-украинских проблемах на данном фронте, это куда глобальнее. И в тех же решениях Еврокомиссии это отображается.

"Протесты фермеров охватили не только Польшу. Тут просто Украина рядом, потому жали через нас. Вопрос же в целом в так называемом "зеленом переходе". Простой пример – согласно новым правилам, треть земли у фермеров ЕС должна находиться "под паром". То есть, быть не засеянной. Отдыхать. Что, естественно, снижает доходы аграриев. И когда на этом фоне рынок ЕС наполняет украинская продукция, это вызывает понятный протест. Ведь при таком раскладе часть европейских фермеров просто могут не выдержать конкуренции. А налоги в местные бюджеты платят именно они, не украинские аграрии. Как следствие – местные власти прислушиваются к своим фермерам. Что логично", – поясняет Игорь Тышкевич.

Ну, а на уровне руководства ЕС ищут комплексный подход к ситуации, констатирует он. И украинский вопрос там лишь – один из…

"Но поскольку данная тема была политизирована и у нас (российско-украинская война, при которой блокада польско-украинской границы очень выгодна РФ), и в Польше (выборы), мы не видели (или не хотели видеть) всю картину. И фактически пытались представить проблему блокады украинской границы польскими фермерами как ключевую. Тогда как это – просто часть, одна из составляющих комплексной проблемы по всему ЕС. А, когда ты не видишь картины в целом, пытаешься действовать, в том числе, путем политических обращений и коммуникаций лишь по части проблемы, то вероятность твоей ошибки намного больше, чем если пытаешься обезопасить себя, исходя из многогранности проблемы", – резюмирует Игорь Тышкевич.

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