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Такой подход больше не работает: 21-й пакет санкций против РФ может стать последним для ЕС

В ЕС рассматривается отказ от крупных пакетов санкций против России после блокирования последнего решения Грецией.

27 июля 2026, 11:33
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Slava Kot

Европейский Союз может кардинально изменить подход к введению санкций против России после того, как согласование последнего 21-го пакета ограничений затянулось из-за позиции отдельных стран-членов. Как сообщает Financial Times, в Брюсселе все активнее обсуждается отказ от масштабных санкционных пакетов в пользу небольших тематических решений.

Такой подход больше не работает: 21-й пакет санкций против РФ может стать последним для ЕС

ЕС может изменить подход к санкциям против России. Фото из открытых источников

По информации Financial Times, Европейская комиссия и ряд государств, последовательно поддерживающих Украину, считают, что новый механизм позволит быстрее принимать новые санкции против России и уменьшит возможности для блокирования решений отдельными правительствами.

Толчком к пересмотру стратегии стала ситуация вокруг 21-го пакета санкций. Греция несколько недель задерживала его принятие, требуя исключения для судоходной компании Dynagas, перевозящей российский сжиженный природный газ. Афины настаивали, что запрет нанесет вред прежде всего греческому бизнесу, а не российской экономике.

"Это может быть последним "пакетом" санкций. Сейчас совершенно очевидно, что такой подход больше не работает", – сказал один из собеседников, указывая на блокировку со стороны Греции.

Как отмечает издание FT, Греция добилась ослабления ранее согласованных ограничений. Это стало первым случаем с начала полномасштабной войны, когда санкционный режим ЕС в отношении России был практически смягчен. Европейские дипломаты, участвовавшие в переговорах, назвали такую практику со стороны Греции неприемлемой и "возмутительной".

Именно поэтому в Брюсселе рассматривается вариант принятия отдельных финансовых, энергетических или банковских ограничений небольшими блоками. Ожидается, что это позволит реагировать быстрее на действия Москвы и избегать затяжных политических торгов между странами-членами. Однако часть европейских чиновников предостерегает, что пакетный подход имел преимущества, ведь демонстрировал единство ЕС и заставлял все страны брать на себя часть экономических последствий санкционной политики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС согласовал 21-й пакет санкций против России. Что в него вошло.

Также "Комментарии" писали, почему Трамп тормозит "адские санкции" против РФ: какая неожиданная угроза нависла над США.



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Источник: https://www.ft.com/content/33c2e340-8964-4124-b0d7-21851a5d8dcb?syn-25a6b1a6=1
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