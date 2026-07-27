Такий підхід більше не працює: 21-й пакет санкцій проти РФ може стати останнім для ЄС

Європейський Союз може кардинально змінити підхід до запровадження санкцій проти Росії після того, як погодження останнього 21-го пакета обмежень затягнулося через позицію окремих країн-членів. Як повідомляє Financial Times, у Брюсселі дедалі активніше обговорюють відмову від масштабних санкційних пакетів на користь невеликих тематичних рішень.

ЄС може змінити підхід до санкцій проти Росії. Фото з відкритих джерел

За інформацією Financial Times, Європейська комісія та низка держав, які послідовно підтримують Україну, вважають, що новий механізм дозволить швидше ухвалювати нові санкції проти Росії та зменшить можливості для блокування рішень окремими урядами.

Поштовхом до перегляду стратегії стала ситуація навколо 21-го пакета санкцій. Греція кілька тижнів затримувала його ухвалення, вимагаючи винятку для судноплавної компанії Dynagas, яка перевозить російський скраплений природний газ. Афіни наполягали, що заборона завдасть шкоди насамперед грецькому бізнесу, а не російській економіці.

"Це може бути останнім "пакетом" санкцій. Зараз цілком очевидно, що такий підхід більше не працює", – сказав один зі співрозмовників вказуючи на блокування з боку Греції.

Як зазначає видання FT, Греція врешті домоглася послаблення раніше погоджених обмежень. Це стало першим випадком від початку повномасштабної війни, коли санкційний режим ЄС щодо Росії був фактично пом'якшений. Європейські дипломати, які брали участь у переговорах, назвали таку практику з боку Греції неприйнятною та "обурливою".

Саме тому в Брюсселі розглядають варіант ухвалення окремих фінансових, енергетичних чи банківських обмежень невеликими блоками. Очікується, що це дозволить швидше реагувати на дії Москви та уникати затяжних політичних торгів між країнами-членами. Однак частина європейських чиновників застерігає, що пакетний підхід мав і переваги, адже демонстрував єдність ЄС та змушував усі країни брати на себе частину економічних наслідків санкційної політики.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ЄС погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Що в нього увійшло.

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