Чому Трамп гальмує "пекельні санкції" проти РФ: яка неочікувана загроза нависла над США

Адміністрація президента США Дональда Трампа стримано ставиться до запровадження нових масштабних санкцій проти Росії через побоювання, що надмірний санкційний тиск може послабити позиції американського долара у світовій фінансовій системі.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Як пише The New York Times, у Вашингтоні тривають дискусії щодо законопроєкту про "пекельні санкції" від покійного сенатора Ліндсі Грема, який передбачає нові обмеження проти Росії та її партнерів. Зокрема, документ містить положення про можливість запровадження 500-відсоткових мит для країн, що купують російські енергоносії.

Однак в адміністрації Трампа вважають, що надто широке використання санкцій проти Росії може мати небажані наслідки для самих США. Оскільки долар залишається головною валютою міжнародних розрахунків, американські санкції відрізають компанії та фізичних осіб від глобальної фінансової системи. Однак саме це, на думку аналітиків, дедалі частіше спонукає інші держави шукати альтернативи.

За інформацією The New York Times, у Білому домі зростає занепокоєння тим, що країни активніше переходять на розрахунки в китайських юанях або використовують криптовалюти, щоб зменшити залежність від долара та уникнути впливу американських санкцій.

"У деяких випадках жорсткі санкції можуть спонукати інші країни шукати альтернативні валюти, щоб обійти широкий вплив уряду США та пом’якшити потенційно руйнівні наслідки для своїх економік. Санкції також можуть створювати проблеми з дотриманням вимог для американських банків, які повинні гарантувати, що вони не здійснюють платежі особам або компаніям, внесеним до чорного списку", — пише видання.

Стаття також посилається на дослідження Національного бюро економічних досліджень США, згідно з яким банки в Росії, Білорусі, Киргизстані та М'янмі після посилення американських санкцій значно активніше почали використовувати китайський юань у міжнародних операціях.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що демократи в США заблокували головний антиросійський законопроєкт.

Також "Коментарі" писали про реакцію Кремля на обіцянку Трампа пообіцяв підписати "пекельні санкції" проти Росії.