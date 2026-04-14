Трамп и Путин с треском проиграли: какое произошло судьбоносное событие

Победа оппозиционного политика Петера Мадяра на парламентских выборах в Венгрии может стать переломным моментом для Европы. Такую оценку дал украинский дипломат Владимир Огрызко, назвав результаты голосования "стратегическим поражением" для Дональда Трампа и Владимира Путина.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Владимир Огрызко в эфире "Эспрессо" заявил, что главным победителем стала не только венгерская оппозиция, но и Европа. По его словам, многолетняя политика премьера Виктора Орбана зачастую противоречила позиции Европейского Союза и ослабляла единство блока.

"Без сомнения Европа выиграла, хоть и очень долго ждала этого выигрыша... В Брюсселе понимали, что Орбан на самом деле не объединяет, не способствует тому, чтобы Европейский Союз был сильным, а разрушает его. Ну вот, слава Богу, хотя в последнее время поняли, наконец, все, по чьему указанию", — замечает Огрызко.

Дипломат также считает, что результаты выборов в Венгрии явились серьезным ударом по позициям Москвы. Отдельно Огрызко упомянул и о роли США. По его оценке, поражение Орбана, поддерживаемого администрацией Трампа, демонстрирует, что Европа способна отстаивать собственный политический курс.

"Если говорить о двух вроде бы разных, но очень с другой стороны схожих по своим, так сказать, действиях лидерах, это Трамп и Путин, то оба проиграли, при этом проиграли с треском. Это очередной провал, при том очевидный провал Путина на внешней арене… Таким же провалом являются эти выборы и для Трампа. И я думаю, что Европа в целом показала американцам, что с ней просто так играть Трамп не будет и не сможет", — добавил Огрызко.

