Трамп и Путин с треском проиграли: какое произошло судьбоносное событие

Slava Kot
Победа оппозиционного политика Петера Мадяра на парламентских выборах в Венгрии может стать переломным моментом для Европы. Такую оценку дал украинский дипломат Владимир Огрызко, назвав результаты голосования "стратегическим поражением" для Дональда Трампа и Владимира Путина.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Владимир Огрызко в эфире "Эспрессо" заявил, что главным победителем стала не только венгерская оппозиция, но и Европа. По его словам, многолетняя политика премьера Виктора Орбана зачастую противоречила позиции Европейского Союза и ослабляла единство блока.
Дипломат также считает, что результаты выборов в Венгрии явились серьезным ударом по позициям Москвы. Отдельно Огрызко упомянул и о роли США. По его оценке, поражение Орбана, поддерживаемого администрацией Трампа, демонстрирует, что Европа способна отстаивать собственный политический курс.
