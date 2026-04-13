У Кремлі відреагували на поразку Орбана на виборах в Угорщині

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія розраховує на продовження контактів з новим керівництвом Угорщини після поразки партії прем’єр-міністра Віктора Орбана. За його словами, у Москві будуть дивитися на дії нового керівництва Угорщини.

Дмитро Пєсков під час брифінгу відреагував на результати виборів в Угорщині.

"Угорці зробили свій вибір. Ми з повагою ставимося до нього", — сказав Пєсков щодо поразки Орбана.

За його словами, Росія очікує на розвиток "прагматичних контактів" з Петером Мадяром.

"Ми розраховуємо продовжити дуже прагматичні контакти з новим керівництвом Угорщини. Ми чули заяви про готовність вести діалог", — заявив Пєсков.

Представник Кремля також закликав не поспішати з висновками щодо можливих змін у політиці Будапешта, зокрема в питаннях підтримки України. За його словами, у Москві "спостерігатимуть за подальшими діями" нової влади.

На виборах в Угорщині переконливу перемогу здобула опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром, яка отримала 138 зі 199 місць у парламенті. Натомість правляча партія "Фідес", яка перебувала при владі понад десятиліття, втратила більшість і здобула 55 мандатів.

