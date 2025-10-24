Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна працює над пошуком способу обійти санкції США проти російських нафтових компаній. Як повідомляє портал "Коментарі", про це глава угорського уряду заявив в інтерв'ю угорському радіо.

Віктор Орбан заявив, що він розмовляв з угорською нафтогазовою компанією MOL щодо санкцій, які нещодавно ввів американський президент Дональд Трамп проти "Роснафти" та "Лукойлу".

"Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції", – сказав угорський прем'єр, не надаючи подробиць.

Як відомо, нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, загальна потужність яких становить 14,2 млн. тонн нафти на рік, залежать від російської нафти, що транспортується трубопроводом "Дружба".

Минулого року MOL зіткнулася з проблемами з постачанням, коли Україна запровадила санкції проти "Лукойлу". Тоді компанія уклала угоди про набуття права власності на "уражені" обсяги нафти на кордоні Білорусі та України, щоб зберегти постачання.

ЗМІ зазначає, навіть у Білому домі багато хто був здивований швидкістю, з якою президент США Дональд Трамп прийняв рішення про новий пакет санкцій проти Росії. Поспілкувавшись із високопоставленими чиновниками адміністрації США ЗМІ зазначає, що глава Білого дому протягом кількох місяців говорив радникам, що якось вирішить діяти рішучіше щодо Москви.



