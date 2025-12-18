Туск налякав лідерів ЄС: що буде у разі відмови Україні у фінансуванні

Якщо сьогодні лідери держав Європейського Союзу не ухвалять рішення про подальшу фінансову підтримку України, завтра на Україну та Європу може чекати кровопролиття. Як інформує портал "Коментарі", про це у Брюсселі заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед початком засідання Європейської ради 18 грудня.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Польський прем’єр попередив, що неприйняття рішення про фінансування України може призвести до загострення військових дій.

"Зараз у нас є простий вибір: або гроші сьогодні, або кров завтра. І я говорю не лише про Україну, я говорю про Європу", – заявив Дональд Туск.

Прем’єр наголосив, що це рішення "маємо прийняти ми, і лише ми".

"Я думаю, що всі європейські лідери нарешті повинні піднятися до цього рівня. І це все, що я можу сказати сьогодні, зараз". – підсумував Дональд Туск.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір провести інтенсивні дискусії щодо фінансування України на наступні два роки. За її словами, планується виділити Києву 90 млрд євро, що покриє близько двох третин від необхідних 137 млрд євро, оцінених Євросоюзом та МВФ. Про це фон дер Ляєн повідомила перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі.

"Наша головна мета на цій Європейській Раді – забезпечити мир для України. Для цього країні необхідне надійне фінансування на 2026 і 2027 роки", – наголосила вона.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ідея направити заморожені суверенні активи Росії на підтримку України за короткий час стала однією з найбільш обговорюваних у Євросоюзі та отримала підтримку низки ключових країн, повідомляє EuroNews.