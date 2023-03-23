У Орбана назвали условие, которое сможет изменить отношения с Украиной

Руководитель Офиса Виктора Орбана Гергей Гуйяш провел большой брифинг перед журналистами и ответил на несколько вопросов, в том числе об отношениях с Украиной. Гуйяш заявил, что в Венгрии есть только одно условие, которое останавливает страну от поддержки Украины к вступлению в ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telex.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Гергей Гуйяш уверяет, что венгерское правительство стремится изменить международные отношения с Украиной. По мнению венгерского политика, для этого Украина должна изменить свой закон об образовании. Гуйяш утверждает, что украинский закон якобы нарушает европейские ценности и ограничивает использование венгерского языка на территории Закарпатья.

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Руководитель Офиса премьер-министра считает, что, как только Украина обеспечит венграм доступ к языку на западе Украины, тогда правительство Венгрии сразу поддержит Киев на пути к интеграции в Европейский Союз.

После этого венгерскому политику задали следующий вопрос, который касался импорта российского газа и когда Венгрия откажется от него.

"Или мы получим российский газ или венгерская экономика остановится", — коротко ответил Гергей Гуйяш.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия озвучила готова ли арестовать Путина на своей территории. Венгрия, как и более 120 стран мира приняла и ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда, поэтому имеет возможность применять его решения в своей стране.

Также "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты теряют терпение и посылают четкий сигнал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.