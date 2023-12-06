У Орбана приняли окончательное решение по переговорах о вступлении Украины в ЕС

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Кравцев Сергей
Правящая партия Венгрии представила в парламент резолюцию, призывающую правительство не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Эти шаги происходят на фоне того, что премьер-министр Виктор Орбан усиливает давление на Брюссель в преддверии решающего саммита Евросоюза на следующей неделе.
Его правящая партия "Фидес" заявила, что начало переговоров о вступлении Украины должно основываться на консенсусе между государствами-членами, а "условий для этого сегодня нет".
В ноябре Еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и ряда других стран на пути к вступлению в Европейский Союз. В документе была рекомендация начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Для такого решения необходимо согласие всех стран-членов ЕС. Вопрос обсудят на саммите лидеров стран, входящих в блок, 14-15 декабря.
Против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже открыто выступила Венгрия.
Такая позиция официального Будапешта беспокоит лидеров ЕС. Именно поэтому президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на переговоры в Париже. Причина для разговора – откровенный разговор для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. Встреча должна состояться в конце этой недели.
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Также издание "Комментарии" сообщало – еще в одной стране ЕС заявили, что не представляют Украину в блоке.
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бука
сегодня, 12:01
хе-хе
Ігор
сегодня, 11:56
Агробарижний, зернобарижний Троянський кінь всіх налякав. Зрозуміли з чим справу мають. Та й куди поспішати, треба разом з Путіним перечекати 2024 рік. Нашій владній верхівки ще чергову західну допомогу пиляти треба. На нові дорогі машини за 100000 доларів треба придбати гарні номери за 5000 $ потім все це по кілька разів відсвяткувати у розкішних ресторанах. Он у вихідні потік розкішних машин у кілька разів збільшується. Святкова золота лихоманка всього за кілька кілометрів від фронту і далі.