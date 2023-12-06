У Орбана приняли окончательное решение по переговорах о вступлении Украины в ЕС

Правящая партия Венгрии представила в парламент резолюцию, призывающую правительство не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Эти шаги происходят на фоне того, что премьер-министр Виктор Орбан усиливает давление на Брюссель в преддверии решающего саммита Евросоюза на следующей неделе.

Его правящая партия "Фидес" заявила, что начало переговоров о вступлении Украины должно основываться на консенсусе между государствами-членами, а "условий для этого сегодня нет".

В ноябре Еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и ряда других стран на пути к вступлению в Европейский Союз. В документе была рекомендация начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Для такого решения необходимо согласие всех стран-членов ЕС. Вопрос обсудят на саммите лидеров стран, входящих в блок, 14-15 декабря.

Против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже открыто выступила Венгрия.

Такая позиция официального Будапешта беспокоит лидеров ЕС. Именно поэтому президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на переговоры в Париже. Причина для разговора – откровенный разговор для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. Встреча должна состояться в конце этой недели.

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Также издание "Комментарии" сообщало – еще в одной стране ЕС заявили, что не представляют Украину в блоке.



