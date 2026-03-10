У Орбана проблемы: Венгрия приняла экстренное решение

Венгерское правительство приняло экстренное решение о запрете экспорта нефти и топлива и частичном использовании стратегических резервов. Об этом сообщил министр экономики Мартон Надь, объяснив шаг резким ростом цен на энергоносители и нестабильностью на мировых рынках.

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Согласно решению правительства премьер-министра Виктора Орбана, запрет распространяется на экспорт сырой нефти, бензина и дизельного горючего. Чтобы компенсировать дефицит горючего, венгерские власти позволили использовать часть государственных стратегических резервов, которых должно хватить примерно на 45 дней потребления.

В Будапеште объясняют этот шаг энергетическим кризисом, вызванным обострением конфликта на Ближнем Востоке, а также из-за "нефтяной блокады" Украины. Именно так Мартон Надь назвал проблемы с транспортировкой российской нефти через трубопровод "Дружба", которые произошли в результате повреждений инфраструктуры после атак России.

"Из-за иранской войны и нефтяной блокады Украины международные цены на нефть резко растут. Чтобы избежать негативных последствий, правительство приняло следующее решение: Для защиты венгерских семей, предприятий, фермеров и перевозчиков мы введем защищенную цену на топливо с сегодняшнего дня, выше которой розничные цены не могут расти", — говорится в заявлении Надя.

Однако, эта норма будет действовать только для транспортных средств с венгерскими номерными знаками.

Использование стратегических запасов и ограничение экспорта позволяют правительству Венгрии временно стабилизировать цены и обеспечить поставку топлива для населения за месяц до выборов.

