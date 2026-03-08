logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Відхід Орбана не допоможе: Фіцо заявив, що буде шантажувати Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Відхід Орбана не допоможе: Фіцо заявив, що буде шантажувати Україну

Фіцо заявив, що може заблокувати кредит ЄС для України на 90 млрд євро замість Орбана.

8 березня 2026, 16:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може заблокувати масштабну фінансову допомогу Європейського Союзу для України. Йдеться про кредит на суму 90 млрд євро, який обговорюють у Брюсселі.

Відхід Орбана не допоможе: Фіцо заявив, що буде шантажувати Україну

Роберт Фіцо. Фото з відкритих джерел

Фіцо у відеозверненні опублікованому на його сторінці у Facebook заявив, що Словаччина готова "перейняти естафету" блокування допомоги Україні від прем’єра Віктора Орбана та пов’язав це питання з майбутніми парламентськими виборами в Угорщині, які мають відбутися 12 квітня. 

"Я не наївний. Український президент останнім часом говорить про відновлення поставок через місяць-півтора. Тобто після виборів в Угорщині, де він розраховує на перемогу опозиції. Тоді вже не буде жодних шансів на нафту зі сходу. Хіба що естафету Угорщини перейме хтось інший", – сказав Фіцо.

Прем’єр Словаччини також повідомив, що під час майбутньої зустрічі з президенткою Єврокомісії планує обговорити ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба". За його словами, Словаччина розглядає можливість використати питання транзиту російської нафти як інструмент переговорів.

За його словами шантаж блокуванням фінансової допомоги Україні може стати "легітимним інструментом" для відновлення постачання російської нафти через трубопровід "Дружба".

Крім цього, словацький прем’єр висловив різку критику на адресу президента України Володимира Зеленського. Він звинуватив українське керівництво у тиску на окремі країни ЄС та заявив, що такі дії "перетинають червоні лінії". За його словами, "безжальне, грубе порушення" міжнародного права великими і сильними державами "спонукає інших до ковбойського стилю поведінки", натякнув Фіцо на Зеленського.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Фіцо висунув Україні новий ультиматум через суперечку з Орбаном.

Також "Коментарі" писали, що Орбан оголосив ультиматум Україні через заяву Зеленського.



Джерело: https://www.facebook.com/reel/1453314296232268
