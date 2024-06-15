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У Орбана рассказали, почему сдались и дали согласие на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС

Петер Сийярто заявляет, что его государство якобы добилось включения всех своих условий в переговорные рамки

сегодня, 13:00
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Кравцев Сергей
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Венгрия добилась включения всех своих условий в переговорные рамки, на основе которых будут проходить переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

У Орбана рассказали, почему сдались и дали согласие на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Глава МИД утверждает, что после "ожесточенных дискуссий" в Евросоюзе согласились, чтобы в переговорных рамках для Украины содержались все требования Венгрии по соблюдению прав национальных меньшинств.

"Некоторые государства-члены не хотели слышать об этом условии, но мы четко дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств сохранять свою национальную идентичность, пользоваться родным языком и учиться на родном языке", – прокомментировал топ-дипломат Венгрии.

Теперь, заявил глава венгерского МИД, в переговорных рамках указано, что Украина "должна вернуть венграм Закарпатья права, отобранные у них за последние годы".

Напомним, накануне постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.

Читайте также на портале "Комментарии" — позиция Венгрии уже давно вызывает беспокойство внутри ЕС. Так Европейский Союз планирует усилить давление на Будапешт еще до того, как он начнет председательствовать в Совете ЕС. Ведь это несправедливо, что одна страна может блокировать то, что хотят все остальные. Об этом в интервью "Суспильному" заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, в частности, комментируя вопросы финансирования помощи Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Орбана появился серьезный конкурент: кто в Венгрии может стать новым лидером.




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Источник: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid02mb2pXK98ioCjr1hdC46i1gsatv7a1sJJwWWLLCPuDpHrM3iGJo8CoTVb8DDYYESPl?ref=embed_post
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