У Орбана рассказали, почему сдались и дали согласие на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС

Венгрия добилась включения всех своих условий в переговорные рамки, на основе которых будут проходить переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Глава МИД утверждает, что после "ожесточенных дискуссий" в Евросоюзе согласились, чтобы в переговорных рамках для Украины содержались все требования Венгрии по соблюдению прав национальных меньшинств.

"Некоторые государства-члены не хотели слышать об этом условии, но мы четко дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств сохранять свою национальную идентичность, пользоваться родным языком и учиться на родном языке", – прокомментировал топ-дипломат Венгрии.

Теперь, заявил глава венгерского МИД, в переговорных рамках указано, что Украина "должна вернуть венграм Закарпатья права, отобранные у них за последние годы".

Напомним, накануне постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.

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