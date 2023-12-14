Удалось ли уговорить Орбана: премьер Венгрии озвучил позицию по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Несмотря на длительные уговоры со стороны партнеров по ЕС, он не изменил свою позицию касательно Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом глава венгерского правительства сообщил в X (Twitter).

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан считает, что быстрое вступление Украины в ЕС будет иметь "разрушительные последствия для европейских фермеров, бюджета ЕС и европейской безопасности".

"Это не отвечает интересам ни Венгрии, ни Европейского Союза, поэтому мы не можем его поддержать", — высказался Орбан.

Ранее Евросоюз открыл для Венгрии доступ к финансированию в размере 10 млрд евро, так как считает, что правительство страны выполняет свои обязательства по восстановлению верховенства права.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что уже сегодня в Брюсселе начинается саммит лидеров стран Евросоюза, ситуация со стартом переговоров о вступлении Украины в ЕС остается туманной. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что членство Украины в ЕС, приближающееся даже во время войны, развязанной РФ, будет означать победу украинского народа. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, оставшийся, по сути, единственным противником начала переговоров по вступлению нашей страны в ЕС (даже Словакия пообещала не блокировать этого решения), продолжает стоять на своем. И обещает сорвать старт переговоров. Чего ожидать от саммита? Только ли в Венгрии тут проблема? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в чем главная интрига саммита ЕС: близка ли Украина к получению позитивного решения.



