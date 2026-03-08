logo

Главная Новости Мир ЕС Уход Орбана не поможет: Фицо заявил, что будет шантажировать Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Уход Орбана не поможет: Фицо заявил, что будет шантажировать Украину

Фицо заявил, что может заблокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд. евро вместо Орбана.

8 марта 2026, 16:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может заблокировать масштабную финансовую помощь Европейского союза для Украины. Речь идет о кредите на сумму 90 млрд евро, который обсуждается в Брюсселе.

Уход Орбана не поможет: Фицо заявил, что будет шантажировать Украину

Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, заявил, что Словакия готова "перенять эстафету" блокирования помощи Украине от премьера Виктора Орбана и связал этот вопрос с предстоящими парламентскими выборами в Венгрии, которые должны состояться 12 апреля.

"Я не наивен. Украинский президент в последнее время говорит о возобновлении поставок через месяц-полтора. То есть после выборов в Венгрии, где он рассчитывает на победу оппозиции. Тогда уже не будет никаких шансов на нефть с востока. Разве что эстафету Венгрии займет кто-то другой", – сказал Фицо.

Премьер Словакии также сообщил, что в ходе предстоящей встречи с президентом Еврокомиссии планирует обсудить ситуацию вокруг нефтепровода "Дружба". По его словам, Словакия рассматривает возможность использовать вопросы транзита российской нефти как инструмента переговоров.

По его словам, шантаж блокировкой финансовой помощи Украине может стать "легитимным инструментом" для возобновления поставок российской нефти через трубопровод "Дружба".

Кроме того, словацкий премьер выразил резкую критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил украинское руководство в давлении на отдельные страны ЕС и заявил, что такие действия пересекают "красные линии". По его словам, "безжалостное, грубое нарушение" международного права большими и сильными государствами "побуждает других к ковбойскому стилю поведения", намекнул Фицо на Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фицо выдвинул Украине новый ультиматум из-за спора с Орбаном.

Также "Комментарии" писали, что Орбан объявил ультиматум Украине из-за заявления Зеленского.



Источник: https://www.facebook.com/reel/1453314296232268
