Украина балансирует на грани финансового краха: спасет ли решение ЕС

Европейский Союз готовится к одному из самых сложных и рискованных решений за всю историю блока. Уже на этой неделе лидеры 27 стран ЕС попытаются найти выход из финансовой бездны, на краю которой оказалась Украина, и в то же время не подорвать доверие к евро, европейской финансовой системе и внутреннему единству Союза.

ЕС готовит репарационный заем Украине. Фото из открытых источников

По оценкам Международного валютного фонда, Украине в 2026-2027 годах понадобится около 137 миллиардов евро для покрытия базовых бюджетных, социальных и оборонных потребностей. Эти средства должны быть привлечены уже к весне, в противном случае страна рискует столкнуться с финансовым крахом.

ЕС ранее пообещал обеспечить финансирование "так или иначе". Теперь это "так или иначе" превратилось в политическую и правовую дилемму исторического масштаба.

"Одно абсолютно понятно: мы должны принять решение по финансированию Украины на следующие два года именно на этом Европейском Совете", — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Ключевая идея Еврокомиссии — это репарационный кредит для Украины на 90 миллиардов евро, гарантированный за счет замороженных российских активов. Общая сумма этих активов в Европе составляет 210 миллиардов евро, большинство из них принадлежит Центральному банку РФ и хранится в бельгийской клиринговой компании Euroclear.

Схема предполагает, что кредит будет возвращен только в том случае, если Россия завершит войну и выплатит репарации. К финансированию также готовы присоединиться Великобритания, Канада и Норвегия. Политически этот план привлекателен, но для его одобрения нужно квалифицированное большинство, а значит, Венгрия не может заблокировать решение самостоятельно. Однако особую обеспокоенность выражает Бельгия, которая боится судебных исков РФ.

Альтернативный вариант, предлагаемый ЕС, это повторить пандемический сценарий и привлечь средства на международных финансовых рынках от имени ЕС. Этот подход поддерживает Бельгия, однако он имеет критический недостаток и требует единодушия. Венгрия уже заявила, что не поддержит финансирование Украины.

Даже без согласия Венгрии, Словакии и нескольких других государств, первый вариант, то есть репарационный кредит может быть одобрен. Но продавить ее вопреки позиции Бельгии, где сосредоточены российские активы, означает риск глубокой трещины внутри ЕС.

"Это совершенно новый подход. У каждого есть вопросы. Речь идет о мобилизации государственных финансов, и парламенты могут быть вынуждены вмешаться. Это непросто", — признал один из высокопоставленных дипломатов ЕС накануне саммита.

Речь идет не только о финансовом выживании Украины, но и о том, готов ли Евросоюз впервые использовать замороженные активы государства-агрессора как инструмент геополитики. Неправильный шаг может подорвать доверие между странами ЕС, в то время как отсутствие решения угрожает оставить Украину один на один с финансовым крахом.

