Украина не получит помощь от ЕС: Туск назвал единственное спасение для Киева
Украина не получит помощь от ЕС: Туск назвал единственное спасение для Киева

90 миллиардов под угрозой: Брюссель без плана Б, а Будапешт играет на внутреннюю политику

20 марта 2026, 15:22
Кравцев Сергей

Европейский Союз вряд ли сможет разблокировать финансовую помощь Украине до парламентских выборов в Венгрии, намеченных на 12 апреля. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания Европейского совета.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

По его словам, ключевым препятствием остается позиция премьера Венгрии Виктора Орбана, использующего тему Украины в собственной избирательной кампании. Несмотря на попытки убедить Будапешт, венгерская сторона продолжает блокировать решения, применяя процедурные механизмы.

Туск подчеркнул, что для принятия такого решения необходимо единодушие всех государств-членов ЕС, поэтому обойти вето одной страны чрезвычайно сложно. В то же время в Брюсселе уже ищут альтернативные варианты, хотя их реализация выглядит проблематичной.

"Политическая интуиция подсказывает, что до 12 апреля мы не сможем запустить этот заем для Украины", — признал польский премьер.

Ситуацию усложняет и отсутствие резервного сценария. По словам Туска, у Евросоюза фактически нет "плана Б" на случай, если блокировка будет продолжаться.

Таким образом, финансовая поддержка Киева очутилась в заложниках внутренней политики отдельных стран. Эксперты предупреждают, что задержка с выделением средств может иметь серьезные последствия как для экономической стабильности Украины, так и для репутации ЕС как надежного партнера.

Читайте на портале "Комментарии" — Европейский Союз, несмотря на блокировку со стороны Венгрии, все равно найдет способ передать Украине кредит в размере 90 млрд евро в 2026-28 годах. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС ночью 20 марта.

Также издание "Комментарии" сообщало – Макрон жестко поставил ультиматум ЕС по 90 млрд для Украины.




