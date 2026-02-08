logo_ukra

Орбан зробив нову скандальну заяву про Україну: у чому звинуватив українців
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан зробив нову скандальну заяву про Україну: у чому звинуватив українців

Віктор Орбан назвав Україну "ворогом" через залежність Угорщини від енергоресурсів з Росії.

8 лютого 2026, 08:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову заяву щодо України та публічно назвав її "ворогом" Будапешта. За словами Орбана, це пов’язано з вимогами України відключити Угорщину від дешевої російської енергії.

Орбан зробив нову скандальну заяву про Україну: у чому звинуватив українців

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Віктор Орбан 7 лютого 2026 року під час партійного заходу правлячої сили "Фідес" у місті Сомбатхей зробив серію заяв щодо України. За словами угорського лідера, Будапешт нібито перебуває під постійним тиском з боку Києва та Брюсселя через вимоги відмовитися від дешевих російських енергоносіїв. 

Орбан стверджує, що це призведе до збільшення рахунків за комунальні послуги для угорців до мільйона форинтів на рік для однієї сім’ї.

"Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна — наш ворог", — сказав Орбан.

Орбан також наголосив на "національній безпеці" в енергетичному та фінансовому секторах, підкресливши зростання частки угорської власності, а також заявив про необхідність "керувати відносинами" з Росією, Україною та ЄС. 

Водночас він повторив позицію, що Угорщина не надсилатиме військових до України та не братиме прямої участі у війні "доти, доки при владі перебуває Фідес". Окремо прем’єр звинуватив керівництво Євросоюзу у намірах перерозподілити кошти на користь України та озвучив тезу про нібито підготовку Європи до війни з Росією до 2030 року. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про гучний "туалетний" скандал в Угорщині, який може забрати останні шанси Орбана на перемогу на виборах.

Також "Коментарі" писали, що в ЄС готуються змінити ключове правило. Це буде катастрофа для Орбана.



Джерело: https://index.hu/belfold/2026/02/07/orban-viktor-digitalis-polgari-korok-szombathely-haboruellenes-gyules-beke-valasztasok-2026-fidesz-kdnp/
