Украинский дипломат считает, что Орбан бросил Путина

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Slava Kot
Украинский дипломат Валерий Чалый заявил, что решение Европейского Союза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС стало сигналом Путину, а премьер Венгрии Виктор Орбан не смог заблокировать такой шаг. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Эспрессо".
Владимир Путин и Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Валерий Чалый приветствовал решение ЕС о начале переговоров по членству Украины в Европейском Союзе и объяснил, почему это мощный сигнал для Москвы.
Украинский дипломат указывает на положительное решение ЕС, который, несмотря на торги и шантаж со стороны Орбана, смог договориться с венгерским премьером.
Несмотря на это, Чалый указывает, что Орбан заявлял о предстоящих попытках блокировать финансовую помощь Украине. Поэтому "политическая игра" с одним из близких к Путину лидеров ЕС еще не окончена.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-глава МИД Литвы рассказал о задачах Виктора Орбана в ЕС. По его словам, венгерский премьер возможно выполняет чье-то задание, чтобы развалить Европейский Союз.
Также "Комментарии" писали о президенте России Владимире Путине, который дал оценку действиям премьера Словакии Фицо и лидера Венгрии Орбана против Украины.
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