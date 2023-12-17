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Украинский дипломат считает, что Орбан бросил Путина

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что под давлением двух лидеров ЕС Орбан бросил Путина.

сегодня, 11:22
Автор:
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Slava Kot
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Украинский дипломат Валерий Чалый заявил, что решение Европейского Союза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС стало сигналом Путину, а премьер Венгрии Виктор Орбан не смог заблокировать такой шаг. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Эспрессо".

Украинский дипломат считает, что Орбан бросил Путина

Владимир Путин и Виктор Орбан. Фото из открытых источников


Валерий Чалый приветствовал решение ЕС о начале переговоров по членству Украины в Европейском Союзе и объяснил, почему это мощный сигнал для Москвы.

"Это сигнал для Кремля и Путина. Вы помните, что он шантажировал и Украину, и ЕС до 14-го года именно евроинтеграцией. И это стало причиной Евромайдана, именно остановка евроинтеграции. То есть это хороший политический сигнал", — говорит Чалый.

Украинский дипломат указывает на положительное решение ЕС, который, несмотря на торги и шантаж со стороны Орбана, смог договориться с венгерским премьером.

"Орбан бросил Путина, это победа и благодарить надо канцлера Германии Шольца и президента Макрона, в первую очередь этих двух лидеров", — подчеркнул Валерий Чалый и добавил, что это хороший признак, ведь лидеры крупнейших экономик ЕС поддерживают Украину и ее путь в Европу.

Несмотря на это, Чалый указывает, что Орбан заявлял о предстоящих попытках блокировать финансовую помощь Украине. Поэтому "политическая игра" с одним из близких к Путину лидеров ЕС еще не окончена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-глава МИД Литвы рассказал о задачах Виктора Орбана в ЕС. По его словам, венгерский премьер возможно выполняет чье-то задание, чтобы развалить Европейский Союз.

Также "Комментарии" писали о президенте России Владимире Путине, который дал оценку действиям премьера Словакии Фицо и лидера Венгрии Орбана против Украины.



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Источник: https://espreso.tv/orban-kinuv-putina-diplomat-chaliy-pro-ukhvalennya-evroradoyu-pochatku-peremovin-z-ukrainoyu-shchodo-vstupu-v-es
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