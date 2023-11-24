Ультиматум Венгрии в отношении Украины: стало известно о реакции Евросовета

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибудет в понедельник с официальным визитом в Будапешт для двусторонних переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном на фоне недавних ультимативных угроз венгерского премьера заблокировать всю помощь Евросоюза для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в соцсети Х сделал пресс-секретарь Мишеля Екатерина Касиндже.

Шарль Мишель и Виктор Орбан. Фото из открытых источников

"В понедельник президент Европейского совета Шарль Мишель отправится в Венгрию для двусторонней встречи с премьер-министром Виктором Орбаном в рамках подготовки к Европейскому совету", – заявила пресс-секретарь.

Стоит отметить, визит состоится на фоне недавнего письма Орбана к Мишелю, в котором венгерский премьер угрожал заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

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Также издание "Комментарии" сообщало – правящая партия Венгрии разместила по всей стране билборды, которые направлены против президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет "Reuters".

Ранее "Комментарии" писали — ситуация с венгерским языком и образованием на Закарпатье во времена СССР была лучше, чем сейчас при независимой Украине. Такое заявление во время заседания Венгерской постоянной конференции (MÁÉRT) сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



