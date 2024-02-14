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Урежут или добавят: ЕС еще может пересмотреть объем 50-миллиардной помощи Украине

ЕС еще может пересмотреть объем 50-миллиардной помощи Украине в сторону увеличения

сегодня, 16:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Европейский Союз может пересмотреть в сторону увеличения объема помощи Украине на 50 млрд евро, предусмотренный на четыре года. Как передает портал "Комментарии", такое предположение в интервью "Европейской правде" озвучил Постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

"Я думаю, что Украина получит больше, чем 50 миллиардов. Потому что посередине – то есть через два года – (предусмотрена) возможность пересмотра этого инструмента. И я думаю, что он будет пересматриваться в сторону увеличения", – отметил посол.

Всеволод Ченцов отметил, ситуация в Украине непростая и ее потребности гораздо больше той суммы, которую изначально заложили лидеры ЕС, она должна быть "на два порядка больше

Ченцов добавил, что в этом контексте важно, каким образом будут наполняться грантовая и кредитная части помощи и будут ли использованы замороженные российские активы.

"Устроит ли нас, что мы устанавливаем этот потолок в 50 миллиардов? Наверное, нет. Потому что российские активы – это гораздо больше, чем 50 миллиардов. И даже если мы говорим о доходах, ну, за четыре года, как они посчитали, то это 17 миллиардов", – отметил дипломат.

По его словам, Киев рассчитывает, что все же страны-члены не только за счет доходов от российских активов будут наполнять грантовую часть.

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Урежут или добавят: ЕС еще может пересмотреть объем 50-миллиардной помощи Украине

Помощь Украине. Фото: из открытых источников



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/
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