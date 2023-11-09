Успеет ли Украина выполнить четыре рекомендации Еврокомиссии до декабря: в Кабмине дали ответ

Четыре дополнительных пункта для вступления Украины в ЕС, определенные Еврокомиссией, являются лишь рекомендацией, к которой может прислушаться Европейский совет. Выполнение или невыполнение этих пунктов не имеет никакой связи с политическим решением, которое будет приниматься на саммите в декабре. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время совместной пресс-конференции с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

"Как вчера подсчитала Катарина (Ред. – посол ЕС в Украине Катарина Матернова), когда передавала документ премьеру (Ред. – премьер-министру Денису Шмыгалю) и мне, что на этапе к членству у государств-членов будет примерно сто возможностей заблокировать решение Украины о членстве в течение любого периода", — отметила Стефанишина.

Она уточнила, четыре пункта, которые определены Еврокомиссией, действительно технические и являются больше рекомендацией, нежели обязательным к выполнению условием. По весу они не имеют ничего общего с семью рекомендациями, ключевыми реформами.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готовит дальнейшие шаги в рамках евроинтеграции – законодательную работу, усиление институций государства. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба акцентировал, что именно Украина вывела Европейский Союз, который отказывался расширяться, из комы. Между тем, как минимум, два государства-члена ЕС уже заявили, что будут блокировать евроинтеграцию нашей страны, если та не выполнит их условий. Венгрия требует от Украины выполнения требований о языке и образования для национальных меньшинств. А Польша – решение проблемы эксгумации останков поляков на украинской территории (жертвы Волынской трагедии, которую поляки называют "Волынской резней"). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данные заявления и европерспективы Украины.



